Чтобы больше не химичили

В Краснодарском крае эксперты и участники рынка отмечают рост интереса сельхозпроизводителей к экологическим технологиям земледелия, связывая это с ухудшением плодородия почв, состояния окружающей среды, а также с резким удорожанием химических средств защиты и питания растений. В то время как российские биопрепараты и биоудобрения сохранили прежние цены или прибавили лишь 5–10% в цене, стоимость химических препаратов за последнее время выросла более чем на 50–80%, приводят данные в Союзе органического земледелия. На апрель 2023 года на Кубани зарегистрировано 13 производителей органической сельхозпродукции.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Краснодарском крае зарегистрировано 13 производителей органической сельхозпродукции

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Краснодарском крае зарегистрировано 13 производителей органической сельхозпродукции

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В июле 2023 года по распоряжению правительства РФ была утверждена Стратегия развития производства в стране органической продукции до 2030 года. Согласно перечню Минсельхоза РФ, на 28 апреля в Краснодарском крае было зарегистрировано 13 органик-производителей. В соответствии со стратегией планируется ускорить создание на территориях отдельных регионов (или групп регионов) производств полного цикла — от выпуска сырья и первичной переработки до промышленного выращивания органической продукции. Причем территориальные кластеры целесообразно развивать в регионах, где сконцентрировано не менее трех фермерских хозяйств, занимающихся производством органической продукции, и компаний, специализирующихся на продукции одного типа.

Экологизация как стратегия

В стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года один из флагманских проектов — «Кластер экологизированного АПК с глубокой "умной" переработкой». Как предполагают эксперты, у региона серьезные перспективы развития биологического и органического земледелия.

С каждым годом в Краснодарском крае растет число средних и крупных хозяйств, которые ориентируются на биологизацию сельхозпроизводства. Основные факторы перехода связаны с дороговизной химических средств защиты растений, отсутствием или низкой эффективностью против отдельных вредных объектов, снижением плодородия земель, развитием органического земледелия и возрастанием спроса на экологически безопасную продукцию, отмечает директор Федерального научного центра биологической защиты растений (ФНЦБЗР), кандидат биологических наук Анжела Асатурова.

Председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов выделяет три основных направления в экологизации земледелия. Первое — органическое сельское хозяйство, где есть нормативно-правовая база и прописаны понятные, прозрачные правила производства.

«Есть федеральный закон об органическом сельском хозяйстве №280-ФЗ, пять национальных стандартов, включая ГОСТ 33980-2016, который подробно определяет весь цикл органического производства: что и как должно быть, что можно, что нельзя. Главная цель органического сельского хозяйства — здоровье почв, экосистем и людей. Такое аграрное производство ставит во главу угла не прибыль, а ответственность перед людьми за землю и окружающую среду»,— прокомментировал «G» господин Коршунов.

По словам эксперта, сертификация по органическому стандарту проводится в добровольном порядке. Однако если сельхозпроизводитель на нее согласился, то далее выполнение всего большого комплекса требований органического производства становится обязательным. Это максимально возможная экологизация производства по всему циклу — начиная от семенного материала, обработки почвы, непосредственно процесса выращивания сельхозкультур, заканчивая экологичной упаковкой, экономией энергоресурсов, обращением с отходами. Проверке органа по сертификации подвергается не конечный продукт, а весь цикл производства. Инспекторы приезжают в хозяйство в течение года с проверками. В том числе вероятны внезапные проверки.

По данным Союза органического земледелия, сегодня в России 152 производителя, сертифицированных по российскому стандарту ГОСТ 33980-2016, и еще 30–40 производителей, сертифицированных по международным органическим стандартам.

Второе направление в экологизации земледелия — биологизация производства. Как отметил Сергей Коршунов, четко установленных правил и регламентов здесь нет. Сельхозпроизводитель добровольно отказывается от агрохимии, заменяя ее биологическими средствами производства, биопрепаратами, биоудобрениями, сидератами, «зелеными» удобрениями и специальными агроприемами. Точное количество сельхозпроизводителей, практикующих биологическое производство, никто не считал. Однако, по оценкам Союза органического земледелия, таких предприятий и хозяйств становится все больше с каждым годом.

Третье направление — интегрированная система сельхозпроизводства, когда происходит частичная замена химических пестицидов и удобрений на биологические.

От химических стандартов — к биологии

«В органическом производстве существует несколько обязательных этапов работы: аналитика производства, выбор типа сертификата и органа по сертификации, переходный (конверсионный) период, контроль и подтверждение соответствия продукции требованиям стандарта. Кроме того, возможно несколько вариантов перехода к органическому земледелию: единовременно с интенсивной технологии, постепенно через интегрированные (биологические) технологии и на старте, когда производство было организовано на залежных землях. В зависимости от того, какой вариант перехода будет выбран, трудозатраты и экономическая эффективность получения продукции будут существенно отличаться»,— прокомментировала Анжела Асатурова.

Как отмечает директор ФНЦБЗР, в последние годы выращивание сельхозпродукции ведется в основном по стандартным технологиям с преобладанием химических средств защиты растений. Аграрии могут организовать производственный процесс посредством внедрения интегрированной защиты сельскохозяйственных культур или исключения химических средств защиты растений в зависимости от агроклиматических условий региона, севооборота, требований к конечной продукции.

По словам Анжелы Асатуровой, при внедрении биологической защиты растений основополагающими являются регулярный мониторинг состояния посевов, грамотный подбор сортов и гибридов, оптимальный подбор биологических и биорациональных средств защиты растений, профилактические обработки, а также проведение мероприятий по сохранению фунгистазиса (способности почвы подавлять развитие фитопатогенных грибов) и плодородия почв. Это налагает дополнительные обязательства и требует высокой квалификации специалистов хозяйств. Однако позволяет проводить обработки только при необходимости — тем самым снижать затраты и обеспечивать стабилизацию агроэкосистем.

Представители агрохолдинга «Степь» среди ключевых направлений экологизации земледелия отмечают прежде всего мелиоративные меры, восстановление и создание новых лесозащитных полос в рамках противодействия эрозии почв.

«Важна организация правильной системы севооборота, позволяющая обеспечить устойчивое развитие сельскохозяйственного производства с одновременным воспроизводством плодородия и охраной окружающей среды. Также одно из направлений — использование высокопродуктивных культур, оптимизированных для почвенно-климатических условий Краснодарского края. Все это снижает нагрузку на почвы, не требует избыточного применения подкормки и обработок»,— прокомментировала PR-директор агрохолдинга «Степь» Ирина Грузинова.

Кроме того, в агрохолдинге взят курс на расширение знаний о генах растений, геномах, биологических и молекулярных способах защиты сельхозкультур. В холдинге считают, что нужно рационально использовать технику и сокращать количество технологических операций. Например, сейчас в хозяйствах агрохолдинга разрабатывают стратегию энергоэффективности, ориентированную на сокращение энергопотребления и потерь.

Чисто сэкономить деньги

В текущих условиях развитие интенсивного растениеводства в Краснодарском крае без оглядки на экологизацию невозможно, отмечает управляющий производством ГК «Концерн "Покровский"» Максим Мишарев. По мнению эксперта, с точки зрения устойчивого развития АПК приоритетным направлением является внедрение регенеративных методов сельского хозяйства, которые позволят не только стабильно обеспечивать базовыми продуктами питания внутренний рынок, но и увеличивать объемы экспорта продовольствия в другие страны. Однако для увеличения поставок и выхода на новые рынки нужно выпускать конкурентоспособную продукцию, по качеству отвечающую строгим мировым стандартам. И в этой связи важно не только снижать выброс парниковых газов, но и внедрять такие технологии возделывания почвы, которые стимулируют поглощение углерода.

«В последние годы мы фиксируем активный интерес покупателей к экологически чистому и безопасному продовольствию. Поэтому в рамках стратегии ESG внедрили в группе компаний принцип "от поля до прилавка", который является связующим механизмом для работы всех групп агробизнеса. Замкнутый производственный цикл "свои семена — свои поля и агротехнологии — свои мощности для хранения и переработки" позволяет нам полностью контролировать качество зерна и осуществлять поставки напрямую со своих элеваторов»,— прокомментировал господин Мишарев.

Опыт агрохолдинга «Степь» по созданию лесозащитных полос на площади 100 га предполагает защиту от эрозии почвы и улучшение экологической ситуации, а также увеличение урожайности пшеницы в среднем на 10% в перспективе ближайших пяти лет. Маржинальность посевов и правильное чередование культур в хозяйствах холдинга рассчитывает искусственный интеллект, который применяется в рамках системы прогнозирования и анализа производства. Это обеспечивает высокую урожайность и рентабельность производства.

«Мы используем высокопродуктивные сорта, в том числе и собственной селекции. Так, в прошлом году первая уборка пшеницы собственного сорта Система показала урожайность порядка 101 ц/га. В природно-климатических условиях этого сезона показатель по урожайности сорта выше, чем в среднем по Краснодарскому краю. В данном случае экономическая составляющая формируется из высокого валового сбора зерна (в основном третьего класса), которое высоко ценится как на внутреннем, так и внешнем рынке»,— рассказала Ирина Грузинова.

Согласно экспертизе специалистов холдинга, применение технологий точного земледелия даже на 10% площадей позволяет сэкономить десятки миллионов рублей. В хозяйствах холдинга успешно реализуются принципы точного земледелия, в числе которых, например, сев по 3D-моделям полей, оценка посевов с помощью машинного зрения и другие технологии.

«Мы регулярно тестируем новое импортозамещающее оборудование для точного земледелия. Выступили индустриальным партнером в разработке российской интеллектуальной системы для отечественных самоходных опрыскивателей. По техническому заданию наших специалистов был разработан новый образец почвенного инъектора для внесения современных жидких удобрений на полях»,— рассказала госпожа Грузинова.

По словам эксперта, прикорневое внесение удобрений более эффективно, поскольку оно исключает потери в воздухе и на пожнивных остатках. Вышеописанные технологии способствуют сокращению издержек при производстве. Так, применение автопилотируемых тракторов и комбайнов, по оценкам аналитиков, сокращает расход семян до 15%, расход удобрений — до 30%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Интерес кубанских аграриев к экотехнологиям связан в том числе с удорожанием химудобрений

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Интерес кубанских аграриев к экотехнологиям связан в том числе с удорожанием химудобрений

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прибыль с каждого гектара

В Краснодарском крае перспективными с точки зрения экологизации земледелия Сергей Коршунов считает производство органических овощей и фруктов, чая, винограда, а также производство продуктов неглубокой переработки — пастилы, консервов, соков.

«До 80% российских предприятий АПК можно перевести на полную или частичную биологизацию без потери рентабельности в первый год. Это доказывают сотни полевых производственных испытаний. Дело в слабой информированности самих аграриев и многолетнем агрессивном маркетинге химических компаний»,— комментирует «G» господин Коршунов.

Как отмечает эксперт, экономия средств сельхозпроизводителей при полном или частичном переходе на биологическую систему защиты и питания составляет в среднем 10–30%, экономическая выгода — 5 тыс. руб./га, повышение урожайности составляет 20–30% в зависимости от сельхозкультуры, региона, агроклиматических условий.

По оценкам господина Коршунова, сельхозпредприятия при переходе биотехнологии могут в первый же год сократить применение химических пестицидов и удобрений на 30–100%. Это существенно оптимизирует экономику предприятий, улучшает здоровье почв, экосистем и людей. При этом разница в трудозатратах незначительна.

«Экологические подходы предполагают использование современных бережливых технологий. На нашем опыте, при полной цифровизации процесса производства пшеницы в течение нескольких лет трудозатраты сократились, а урожайность культуры и ее рентабельность выросли. Только в прошлом году рост валового сбора пшеницы стал рекордным за всю историю компании — около 1,1 млн тонн, превысив на 13% результат 2021 года. В текущем сезоне также будут достигнуты плановые показатели»,— прокомментировала Ирина Грузинова.

По словам собеседницы издания, процессы цифровизации и автоматизации агросектора предполагают минимизацию рисков, в том числе человеческого фактора, позволяют быстро и без ошибок обрабатывать большие массивы информации, осуществлять точное прогнозирование, уменьшать нагрузку на окружающую среду. В агрохолдинге создана собственная цифровая экосистема, которая работает не только на достижение экономического эффекта, но и помогает соответствовать современной экоповестке.

Как отмечает Максим Мишарев, современные агротехнологии и научный подход позволяют не только сохранять плодородие почвы и улучшать качественные характеристики продукции, но и экономить ресурсы и средства производства.

«Для определения необходимого количества удобрений мы проводим листовую диагностику растений и вносим их ровно столько, сколько необходимо с учетом содержания элементов питания. Другой пример — влияние глубокой вспашки под сахарную свеклу. Оно сказывается не только на самой культуре, но и на следующей за ней озимой пшенице, давая значительные прибавки урожая. Но самое главное — планомерная работа по поддержанию плодородия почвы, которую более 15 лет ведет наша агрономическая служба. Это позволяет растениеводческим хозяйствам группы компаний стабильно получать высокие урожаи основных культур»,— прокомментировал эксперт «G».

По словам Максима Мишарева, при грамотном планировании и управлении бизнесом такой подход помогает извлекать дополнительную прибыль с каждого гектара. Весь выращиваемый урожай, включая вспомогательные культуры, в дальнейшем используется либо как корм для животноводства, либо экспортируется или реализуется на внутреннем рынке.

«Хозяйства концерна принимают активное участие в улучшении экологического состояния окружающей среды и применяют органо-минеральную систему земледелия. Мы активно переходим на биологические средства защиты растений, благодаря развитию животноводства ежегодно вносим органические удобрения, включаем в севооборот многолетние травы, бобовые культуры и сидераты, которые способствуют естественному восстановлению почв. Для разложения пожнивных остатков, борьбы с фузариозом и других операций на своих полях мы постепенно внедряем элементы биологизации, поскольку уверены, что будущее — за подобными методиками. А после уборки сельскохозяйственных культур — пшеницы, подсолнечника, кукурузы — мы в обязательном порядке проводим послеуборочный комплекс и заделываем пожнивные остатки с добавлением селитры, чтобы пополнить содержание органических веществ в почве»,— рассказал «G» господин Мишарев.

На здоровье есть запрос

Как считает Сергей Коршунов, биологические средства защиты и питания растений постепенно приходят на смену химическим пестицидам и удобрениям. И у России здесь есть большое преимущество. В стране более 80 современных высокотехнологичных, наукоемких производств биопрепаратов и биоудобрений, работающих на отечественном возобновляемом сырье, готовых в любой момент нарастить нужные объемы под спрос. При этом спрос на экопродукцию растет. Сказывается рост алиментарно-зависимых заболеваний, напрямую связанных с некачественным питанием. Будущее за натуральными продуктами, выращенными естественным способом без применения агрохимии, уверен господин Коршунов.

Как отмечает Ирина Грузинова, в целом тенденции потребительских предпочтений на Кубани совпадают с общероссийскими трендами. По данным аналитиков агрохолдинга, почти половина покупателей готова отказаться от продукции, узнав о негативном воздействии производителя на окружающую среду.

«Сегодня, когда химизация растениеводства становится очень широкой и разнообразной, необходимо на несколько лет вперед в рамках севооборота планировать действие и последействие удобрений. Кроме того, система обработки почвы должна разрабатываться дифференцированно под каждую культуру. Мы можем использовать на своих полях такие технологии, которые будут работать на расширенное воспроизводство плодородия, которого в итоге хватит и нашим детям, и их внукам. А можем сжечь этот гумус за десятилетие и перейти на несвойственные нашему земледелию опасные технологии, базирующиеся на высокой химизации. Для черноземных почв такие методы будут гарантией гибели. Поэтому биологизация земледелия — наша общая задача»,— комментирует Максим Мишарев.

«Запрос на здоровый образ жизни, который невозможен без качественных и безопасных продуктов питания, забота об окружающей среде являются главной движущей силой развития биологического и органического сельского хозяйства в нашей стране. Однако низкий уровень знаний о "био" и "органик", путаница в понятиях значительно снижают спрос и продажи биологической и органической продукции. В связи с этим важно выстраивать грамотную стратегию просвещения для увеличения числа потенциальных производителей и потребителей растениеводческой, животноводческой и переработанной продукции этой категории»,— подводит итог Анжела Асатурова.

Андрей Пугачев