Зеленые горизонты

По данным аналитиков, экологичное строительство стало одним из трендов в девелопменте за последние годы. Его предпосылками были снижение эксплуатационных издержек, а также рост стоимости объектов, при строительстве которых применены зеленые технологии. Кубанские застройщики отмечают, что упор на экологическую составляющую — это также требование покупателей недвижимости.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупатели жилья все больше ценят экологичность

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Покупатели жилья все больше ценят экологичность

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Внедрение экологичных принципов в сфере строительства — один из главных трендов в отрасли последних лет, следует из данных совместного исследования «Устойчивое строительство зданий: мировые тренды и перспективы для России», проведенного «Дом.РФ» и Национальным центром государственно-частного партнерства (ГЧП). Одной из главных финансово-экономических предпосылок к зеленому строительству аналитики называют снижение расходов на эксплуатацию здания. Так, в течение первых 12 месяцев использования средняя экономия превышает 10%, а на горизонте пяти лет — 16%.

Кроме того, устойчивые здания стоят дороже обычных: инвестиции как в новое строительство, так и в экологичную реконструкцию или модернизацию повышают стоимость недвижимости в среднем на 9%. Таким образом, «зеленые» здания обеспечивают большую ценность для владельцев активов, добавляют авторы исследования.

«Потребители выбирают экологичную повестку»

Кубанские застройщики и эксперты отрасли, которых опросил «G», отметили, что учет экологических аспектов при планировании и проектировании новых зданий — обязательное требование с точки зрения как действующего законодательства, так и покупателей жилья.

«Принципы экологически устойчивого строительства внедряются через использование экологически чистых материалов, снижение энергопотребления зданий, создание зеленых территорий, а также внимание к устойчивости инфраструктуры и транспортной системы»,— отмечает эксперт в сфере строительного рынка Михаил Говоров.

По его словам, экологически устойчивое строительство с каждым годом будет обретать все большую значимость, так как сегодня здания потребляют более 40% энергоресурсов планеты, и человечество просто не может позволить себе неэффективную стройку.

Экологические аспекты в строительстве на первый план сейчас выводятся еще на стадии разработки концепций проектов, рассказала директор департамента по развитию продукта федерального девелопера «Неометрия» Ольга Кавжарадзе.

«Мы ориентируемся на запросы потребителей, а они, в свою очередь, выбирают экологичную повестку. Это находит отражение в осознанном потреблении (переработанное сырье, вторичное использование вещей), совместном использовании (шеринговая инфраструктура), зеленых решениях, таких как раздельный сбор мусора, использование дождевой воды и "зеленые" кровли, а также тренде на размеренную жизнь, заботу о себе и близких, правильном питании и активном образе жизни»,— подчеркнула она.

«Нормы ФЗ "Об охране окружающей среды" и ГОСТа об экологических требованиях к объектам недвижимости устанавливают высокий уровень требований к застройщикам. При этом для современного потребителя экологическая безопасность стала одним из ключевых факторов выбора, и это касается в том числе объектов недвижимости. Забота о собственном здоровье и окружающей среде объясняет рост интереса к вопросам экологии и зеленым технологиям»,— добавляет управляющий директор компании «РКС-Краснодар» (входит в федеральную ГК «РКС Девелопмент») Андрей Михайлюк.

Энергия солнца — в каждый дом

По словам Михаила Говорова, в Краснодарском крае принципы экологически устойчивого строительства внедряются через использование экологически чистых материалов, снижение энергопотребления зданий, создание зеленых территорий, а также внимание к устойчивости инфраструктуры и транспортной системы. Среди наиболее инновационных технологий, применяемых в устойчивом строительстве, эксперт выделяет солнечные батареи, энергоэффективные системы отопления и охлаждения, а также системы управления энергопотреблением.

«Солнечные панели — экологически чистый и возобновляемый источник энергии. Он позволяет снизить зависимость от сетевого электричества и сократить выбросы парниковых газов. Такие системы можно комбинировать с привычными энергосистемами, и они прекрасно будут их дополнять»,— комментирует господин Говоров.

Директор производственно-технического отдела в ГК «Инсити» Заира Левина рассказала, что застройщики стремятся повторно использовать различные материалы и осуществлять их переработку на разных этапах своей деятельности.

«Так, в покрытии спортивных площадок мы используем переработанные шины, а детские площадки выполнены из дерева, а не из пластика. Остатки древесины (щепа) используются в ландшафтном дизайне территорий, например при формировании тактильной тропы на прогулочном бульваре или при обустройстве клумб»,— прокомментировала она.

В качестве примера она также привела отказ от использования дизель-генераторов и использование светодиодных светильников на стройплощадках, чтобы снизить вредные выбросы и энергопотребление.

Кроме того, полезным с точки зрения экологической составляющей является использование автоматизированных систем учета ресурсов, датчиков движения на лестницах и в общественных пространствах. «Даже сплошное остекление фасада здания служит не только элементом дизайна, но и пропускает большее количество солнечного света, что положительно сказывается на экономии электроэнергии»,— подчеркнула госпожа Левина.

По словам Андрея Михайлюка, строительные компании практикуют использование высокотехнологичных материалов, экологичной строительной техники и экологичных методик ведения строительно-монтажных работ.

Однако, отмечает Ольга Кавжарадзе («Неометрия»), в текущих экономических условиях застройщики сталкиваются и с разными вызовами, затрудняющими внедрение устойчивого строительства. В первую очередь речь идет о необходимости применять импортные материалы для строительства. Но, добавляет она, девелоперы находят решения этих проблем.

Михаил Говоров среди вызовов, с которыми сталкивается строительная отрасль, также называет необходимость обучения и подготовки кадров, дополнительные финансовые затраты на экологичные технологии и материалы, а также необходимость изменения практик и культуры в отрасли.

При этом эксперты и представители строительной сферы в целом положительно оценивают перспективы внедрения экологических принципов в сфере строительства. Они отмечают, что благоприятные географические и климатические условия в Краснодарском крае, которые способствуют активному притоку покупателей недвижимости, задают тренд на развитие зеленых технологий в девелопменте, делая их своего рода конкурентным преимуществом.

«Перспективы данной области связаны с ростом экологической осведомленности общества и давлением на компании в пользу экологической ответственности. Экологически устойчивые решения в строительстве могут стать нормой, а не исключением. Такое развитие создаст привлекательную среду для инвесторов, улучшит качество жизни населения и поспособствует устойчивому развитию региона и страны в целом»,— подчеркивает Михаил Говоров.

«Считаю, что современные девелоперы еще на этапе разработки любого нового проекта должны проходить комплексную экологическую экспертизу, оценивать качество воздуха и почвы, уровень шума и физические характеристики участка. А при разработке проектной документации должны отразить конкретные меры по ограничению вредного воздействия на окружающую среду. Только так мы придем к экологически устойчивому строительству на Кубани»,— добавила Заира Левина («Инсити»).

Алексей Белянин

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram