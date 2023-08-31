Больше не разливать

Краснодарский край — один из старейших нефтяных регионов России: первую нефть в России добыли в Крымском районе в 1866 году. Сегодня на территории Кубани нефть добывают, перерабатывают и транспортируют. На каждом этапе нефтепользования предприятия отрасли создают серьезную нагрузку на окружающую среду. При этом ученые отмечают, что наибольшую опасность для природы представляют аварийные ситуации, которые чаще всего происходят при транспортировке нефти и нефтепродуктов. Представители «нефтянки», чтобы нивелировать экологические риски, инвестируют в природоохранные мероприятия миллиарды рублей.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению экспертов, наибольшую опасность для экологии представляют аварии при транспортировке нефти

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ По мнению экспертов, наибольшую опасность для экологии представляют аварии при транспортировке нефти

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Государственным балансом запасов полезных ископаемых в Краснодарском крае учтены 98 месторождений: 63 нефтяных, 22 газонефтяных и 13 нефтегазоконденсатных. По величине извлекаемых запасов нефти одно месторождение в крае относится к средним, 12 — к мелким и 85 — к очень мелким. На среднем месторождении в год добывают 0,056 млн тонн (7,95% от общей добычи в крае), на мелких — 0,306 млн тонн (43,47% от общей добычи), на очень мелких — 0,342 млн тонн, или 48,58%, рассказал «G» заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования Кубанского государственного университета (КубГУ), кандидат химических наук, доцент Сергей Болотин.

По его данным, на нефтеперерабатывающие заводы края только около 1% перерабатываемой нефти поступает из края, остальные 99% транспортируются, в основном из Западной Сибири.

Попали в ПДК

В крае функционируют пять нефтеперерабатывающих заводов, каждый из которых перерабатывает более 1 млн тонн нефти в год (всего в стране около 40 таких заводов-миллионников): Туапсинский НПЗ, Афипский НПЗ, Ильский НПЗ, Славянский НПЗ и Краснодарский НПЗ. Последний в прошлом году присоединился к афипскому предприятию (первичная переработка осуществляется на Краснодарском НПЗ, а глубокие процессы — на Афипском).

Деятельность нефтеперерабатывающих предприятий сопряжена с выделением вредных веществ, которые могут загрязнять воздух, почву и воду. Однако, по оценке Сергея Болотина, все кубанские заводы оснащены необходимым оборудованием для очистки выбросов в атмосферу и сбросов сточных вод. «Исследования показали, что незначительное превышение ПДК наблюдается по одному веществу — бензолу. В исследованных пробах поверхностных вод реки Кубань в районе Афипского НПЗ во всех створах отмечено превышение ПДК по общему железу и ионам аммония. В соответствии с вышеприведенными данными, выявленные превышения ПДК загрязняющих веществ в реке Кубань в фоновом створе, расположенном выше по течению от места выпуска сточных вод предприятия, больше, чем превышения ПДК загрязняющих веществ в контрольном створе. Данный факт исключает влияние предприятия на загрязненность поверхностных вод реки Кубань по контролируемым показателям»,— рассказывает Сергей Болотин.

Вместе с тем в мае прошлого года 15-й апелляционный арбитражный суд оштрафовал ООО «Афипский нефтеперерабатывающий завод» на 50 тыс. руб. за нарушение условий водопользования.

Из материалов дела следует, что специалисты Южного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) в сентябре 2021 года провели исследования проб воды, взятых из реки Кубань на участке, который используется Афипским НПЗ для сброса сточных и дренажных вод. Исследование показало, что в воде превышена предельно допустимая концентрация фосфатов, хлоридов и других загрязняющих веществ, что является нарушением обязанностей водопользователя (ст. 7.6 КоАП РФ).

Пятна в море

Наибольшую опасность для окружающей среды, по словам Сергея Болотина, представляют аварийные ситуации, которые чаще всего происходят не на НПЗ, а на объектах инфраструктуры, как правило, при транспортировке нефти и нефтепродуктов.

«В августе 2021 года произошел разлив нефти на морском терминале АО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р» (КТК-Р, российское юрлицо Каспийского трубопроводного консорциума) под Новороссийском. Тогда во время загрузки нефтяного танкера вышел из строя гидрокомпенсатор выносного причального устройства (ВПУ), в результате чего произошел разлив нефти. Причиной аварии мог стать заводской брак. Росприроднадзор утверждал, что объем разлива нефти составил 394 тонны. Сумма ущерба, причиненного окружающей среде в результате разлива нефти, составила 5,3 млрд руб. Шторм 11 ноября 2007 года стал причиной беспрецедентных происшествий в Азовском и Черном морях: за один день затонули четыре судна, шесть сели на мель, два танкера получили повреждения. Из разломившегося танкера «Волгонефть-139» в море вылилось около 2 тыс. тонн мазута. В Керченском проливе было отмечено 50-кратное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде, произошла массовая гибель птицы и рыбы»,— вспоминает господин Болотин.

В Росприроднадзоре «G» не смогли подсчитать число нефтеаварий, которые произошли на территории региона за последние пять лет. «Учет аварий, связанных с разливом нефтепродуктов, не входит в полномочия управления»,— отметили в ведомстве.

Согласно мониторингу СМИ, за данный период в Краснодарском крае произошло не менее пяти серьезных аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Так, в декабре 2022 года в акватории Таманского залива Азовского моря произошел разлив мазута. В воду попало около 3 тонн топлива. В мае 2021 года в Туапсе почти в 800 м от берега обнаружили последствия разлива нефтепродуктов, которые могли попасть в море из глубоководного выпускного канализационного коллектора в результате незаконной врезки. Площадь загрязнения акватории моря составляла 1 134 427 кв. м. Региональное управление Росприроднадзора возбудило в отношении муниципального предприятия «ЖКХ города Туапсе» административное дело по статье о нарушении правил охраны водных объектов. Ущерб оценили в 70 млн руб.

В ноябре 2022 года на Кубани четырьмя километрами южнее поселка Октябрьский произошла разгерметизация нефтепровода. В результате на площади около 5 тыс. кв. м разлились около 3 куб. м нефтепродуктов.

В январе 2021 года суд обязал нефтедобывающую компанию «РН-Краснодарнефтегаз» оплатить ущерб, причиненный водным объектам из-за разлива нефти на территории горячеключевского лесничества. ЧП произошло в марте 2020 года. Местные жители сообщили о потоках нефтепродуктов в районе реки Соленой. В пробах воды в районе станицы Саратовской Горячеключевского района были обнаружены следы нефтепродуктов. Сообщалось, что утечка произошла из-за внутренней коррозии трубопровода месторождения «Ключевое».

Отвечая на вопрос, по каким экологическим нормативам сегодня работают нефтегазовые компании, насколько серьезно контролируется соответствие этим нормативам и как часто проводятся замеры качества воздуха, воды, почвы на предмет содержания вредных веществ, в Росприроднадзоре сообщили: «Действующим законодательством, а именно статьей 67 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" предусмотрен регулярный контроль соответствия установленным нормативам, программа производственного экологического контроля разрабатывается и утверждается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III категорий, по каждому объекту с учетом его категории, применяемых технологий и особенностей производственного процесса, а также оказываемого негативного воздействия на окружающую среду. Отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля представляется до 25 марта года, следующего за отчетным. Согласно постановлению правительства от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», плановые надзорные мероприятия проводятся только в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска. В ходе этих мероприятий производится отбор проб промышленных выбросов, сточных вод, отходов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Краснодарском крае нефть добывают и перерабатывают

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ В Краснодарском крае нефть добывают и перерабатывают

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

«Зеленые» инвестиции

Для сокращения воздействия на экологию нефтяные компании Кубани самостоятельно реализуют ряд «зеленых» программ.

Согласно данным Краснодарстата, затраты предприятий, занимающихся производством нефтепродуктов, в 2022 году увеличились до 1109,3 млн руб. (1094,7 млн руб. годом ранее, 874,2 млн руб. в 2020 году). Это самые высокие показатели среди всех обрабатывающих производств региона.

В большинстве опрошенных «G» компаний нефтяной промышленности Кубани не стали сообщать данные о тратах на природоохранные мероприятия. В пресс-службе АО «КТК-Р» сообщили, что на весь комплекс мер обеспечения промышленной безопасности и охраны окружающей среды КТК израсходованы «многие сотни миллионов долларов».

По данным компании, экологическая безопасность деятельности, охрана окружающей среды, рациональное природопользование, сохранение биоразнообразия входят в число приоритетных задач КТК при осуществлении производственной деятельности. Для этого проводится комплексная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) на всех этапах жизненного цикла производственных объектов — на стадиях проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации.

«В консорциуме применяются современные технологии и передовые научно-технические разработки. С целью сокращения выбросов на объектах магистрального нефтепровода используется запорная арматура класса А и сертифицированное оборудование максимального класса герметичности. Для непрерывного мониторинга и контроля всей трубопроводной системы применяется система SCADA, включающая в себя системы обнаружения пожара и газа и противоаварийных защит»,— рассказывают в компании.

В КТК-Р отмечают, что авария в 2021 году на ВПУ была единственной за пять лет, а ее последствия имели ограниченный характер и были устранены в кратчайшие сроки, что подтверждается протоколами исследований, выполненных аккредитованными лабораториями.

АО «Черномортранснефть» три года назад направило на реализацию природоохранных мероприятий 149 млн руб. На эти деньги специалисты выполнили почти 87 тыс. экологических анализов проб воздуха, промышленных выбросов, почвы, сточных вод и пр. Превышений ПДК выявлено не было. Также был проведен комплекс инженерно-технических, мелиоративных и агротехнических мероприятий, направленных на восстановление биологической продуктивности земель, в водоемы Краснодарского края были выпущены более 29 тыс. мальков стерляди, русского и черноморского осетра и пр.

В рамках экологической политики ООО «КНГК-ИНПЗ» вложило 6 млрд руб. в технологию переработки промышленных вод — Zero liquid discharge. Процесс очистки стоков предполагает высококачественную очистку вод для максимального возврата умягченной воды с низким содержанием солей в производство и сниженным сбросом очищенных до нормативов водоемов рыбохозяйственного значения сточных вод в водоемы. Таким образом достигается околонулевое воздействие на окружающую среду, утверждают в компании.

Наталья Решетняк

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