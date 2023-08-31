Отходы идут в гору

Основная проблема Краснодарского края в сфере обращения с мусором — малая остаточная вместимость полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО). Некоторые объекты переполнены, но их эксплуатация продолжается. Основная масса отходов поступает на полигоны без предварительной сортировки, с включением токсичных, взрывоопасных веществ. Росприроднадзор принимает к нарушителям меры, предусмотренные законодательством. Собственники объектов размещения реализуют программы по их модернизации, но этого недостаточно. Новых отходоперерабатывающих комплексов в крае не строилось уже десять лет, и планы создания таких производств пока остаются на бумаге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Краснодарском крае ежегодно образуется порядка 2,5 млн тонн твердых коммунальных отходов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ В Краснодарском крае ежегодно образуется порядка 2,5 млн тонн твердых коммунальных отходов

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

В Краснодарском крае ежегодно образуется порядка 2,5 млн тонн твердых коммунальных отходов в год, 97% из них захоранивается на свалках и полигонах. В регионе легально действуют 16 объектов размещения отходов. Одиннадцать лицензированных объектов — это полигоны в Краснодаре (Мусороуборочная компания), Белореченске («Крайжилкомресурс»), Новороссийске («Терра-Н»), Армавире («Армавиргортранс»), Темрюке («Универсал»), Ейске (ККБУ), Тимашевске («Чистый город»), Кропоткине («Саночистка»), станицах Полтавской (МП «ЖКХ» Красноармейского района), Староминской («Стройдизайн»), Каневской («Экотон»).

Еще пять полигонов ТКО, действующих в регионе, не имеют полного пакета документов. Они эксплуатируются по приказу Минприроды России №303 от 14.05.2019, который разрешает их использование до 1 января 2026 года. После этого полигоны подлежат рекультивации. Такие объекты размещения отходов находятся в Курганинске («Экоформат»), поселках Ильском («Кубаньпереработка»), Мостовском («Мостводоканал»), Двубратском («Трансальянс-Юг»), станице Переясловской («Брюховецкая — Чистая станица»).

По данным Южного межрегионального управления Росприроднадзора, главной проблемой эксплуатации полигонов ТКО на территории Краснодарского края является их малая остаточная вместимость, а в ряде случаев полное ее исчерпание.

«Если в 2022 году на объектах, не отвечающих требованиям законодательства, в том числе полигонах ТКО, исчерпавших проектную вместимость, размещалось порядка 15% от общего количества ТКО, образующихся на территории края, то уже в 2023 году, с учетом исчерпания вместимости рядом объектов размещения ТКО, по нашим оценкам, их количество возрастет до 42%. Сравнивая суммарную остаточную вместимость всех объектов ТКО на территории Краснодарского края с количеством отходов ТКО, ежегодно образующихся в регионе, можно предполагать, что она будет полностью исчерпана в течение ближайших трех-четырех лет»,— говорит врио руководителя управления Дмитрий Минц.

«Подавляющее большинство так называемых полигонов ТКО в Краснодарском крае — просто свалки, не оборудованные системами отвода свалочного газа и фильтрата, очистными сооружениями и прочей инфраструктурой, которая снижает вредное воздействие объектов на окружающую среду. Только на нескольких объектах размещения ТКО установлены сортировочные линии. Причем они не рассчитаны на весь объем поступающих отходов. Система раздельного сбора мусора в регионе развита слабо. Поэтому на свалки и полигоны Кубани мусор, как правило, поступает в том же виде, в каком жители и гости края выбрасывают его в мусорные баки: с включением батареек, люминесцентных ламп и других токсичных, радиоактивных, взрывоопасных веществ. Полигоны ТКО — это опасные объекты, мощные загрязнители окружающей среды»,— анализирует член экологической комиссии СПЧ при губернаторе Краснодарского края, руководитель Краснодарского регионального отделения общественной организации «Зеленая лига» Евгений Витишко.

Строительство на бумаге

Новых объектов размещения отходов и мусороперерабатывающих комплексов в Краснодарском крае не строилось уже 10 лет. Как отмечает Дмитрий Минц, в последнее время в отношении создания новых мощностей для размещения коммунальных отходов наметилась положительная тенденция. «На основании проекта, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы, начато строительство новой рабочей карты полигона ТКО в хуторе Копанской силами АО "Мусороуборочная компания". Кроме того, получено положительное заключение государственной экологической экспертизы на проект строительства новой рабочей карты полигона ТКО в Новороссийске (собственник ООО "Терра-Н"). Но этого явно недостаточно для региона с населением более 6 млн человек, принимающего ежегодно дополнительно до 17 млн отдыхающих»,— подчеркивает он.

Помимо увеличения мощностей действующих полигонов, планируется и строительство новых отходоперерабатывающих комплексов. Региональный оператор Новокубанской зоны ООО «Экоцентр» объявил о создании за счет собственных средств мусороперерабатывающего комплекса в Армавире мощностью 450 тыс. тонн в год. Соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме — 2023. Инвестор заявляет, что построит объект до 2025 года.

Кластер отходоперерабатывающих производств планируется создать в Крымском районе, возле станицы Варениковской. Он будет состоять из экопромышленного парка для обращения с вторичными материальными ресурсами и вторичным сырьем. Застройщиком определено дочернее общество ППК «РЭО» — ООО «Экологический цифровой оператор» («Экоцифра»).

На соседнем участке планируется создать КПО «Анапа» мощностью 200 тыс. тонн ТКО в год, состоящий из мусоросортировочной линии, участка компостирования и рабочих карт для захоронения отходов. Министерство ТЭК и ЖКХ края объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию КПО «Анапа». Аналогичные конкурсы планируется объявить в отношении участков в Ленинградском районе (КПО «Староминский») и Усть-Лабинском районе (КПО «Двубратский»).

Проверяют и предостерегают

С начала 2023 года специалисты Южного межрегионального управления Росприроднадзора провели плановые проверки соблюдения требований природоохранного законодательства на семи действующих полигонах ТКО: в Краснодаре, Новороссийске, Белореченске, Ейске, Кропоткине. Идет проверка в отношении объекта размещения отходов в Тимашевске. До конца года запланированы аналогичные мероприятия в Темрюке, Староминской и Каневской.

«Фактов причинения вреда окружающей среде в ходе плановых проверок полигонов ТКО в течение 2023 года выявлено не было. К типовым выявленным нарушениям можно отнести: отсутствие своевременной пересыпки изолирующими слоями рабочей карты полигона и откосов и захоронение отходов, содержащих полезные компоненты и запрещенных к захоронению»,— комментирует Дмитрий Минц.

Нарушителям выдаются предостережения о недопустимости нарушений требований природоохранного законодательства, вносятся представления об устранении причин, способствующих совершению административных правонарушений. Господин Минц уточняет, что проверка их исполнения возможна только по согласованию с прокуратурой, при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан либо по факту причинения такого вреда. Также при выявлении нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации полигонов ТКО виновные должностные лица привлекались к административной ответственности.

Мусор через край

В течение 2023 года Южное межрегиональное управление Росприроднадзора дважды обращалось в суд по фактам исчерпания проектной вместимости полигонов ТКО.

Проверка полигона ТКО, расположенного в Родниковском сельском поселении Белореченского района, завершилась в июне 2023 года. Объект эксплуатирует АО «Крайжилкомресурс». Ежедневно полигон принимает порядка 1250 тонн отходов из Апшеронского, Белореченского, Туапсинского районов, Горячего Ключа и Сочи. В ходе проверки специалисты Росприроднадзора выявили 42 нарушения природоохранного законодательства. Наиболее значимое из них — более чем двукратное превышение проектной вместимости. Также установлен факт загрязнения подземных водных горизонтов в результате влияния объекта. В теле полигона были обнаружены отходы, запрещенные к захоронению.

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в суд для рассмотрения вопроса об административной приостановке деятельности Белореченского полигона ТКО. В конце июня Белореченский районный суд иск ведомства удовлетворил, приостановив деятельность объекта на 90 суток. Краснодарский крайсуд оставил решение без изменения. В начале июля Белореченский райсуд отсрочил исполнение наказания на шесть месяцев, то есть до декабря текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главной проблемой эксплуатации полигонов ТКО на территории Кубани является их малая остаточная вместимость

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Главной проблемой эксплуатации полигонов ТКО на территории Кубани является их малая остаточная вместимость

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Полигон под наблюдением

По сообщению генерального директора АО «Крайжилкомресурс» Геннадия Быкова, разработан и находится на этапе прохождения главной государственной экологической экспертизы проект реконструкции первой очереди Белореченского полигона ТКО площадью 4 га.

«Реализация проекта значительно снизит негативное экологическое воздействие на окружающую среду. Он имеет три ключевые позиции: оборудование площадки компостирования, сооружение системы дегазации для сбора свалочного газа и увеличение мощности системы сбора и удаления фильтрата и поверхностного стока»,— сообщает он.

Господин Быков уточняет, что АО «Крайжилкомресурс» обеспечивает функционирование полигона в соответствии с действующим законодательством РФ, обеспечивая при этом общественный контроль. Ежеквартально аккредитованными лабораториями проводится мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, территории объекта размещения отходов и прилегающей санитарно-защитной зоны. Организована рабочая группа, которая ежемесячно контролирует состояние окружающей среды на полигоне. В ее состав входят депутаты Белореченского районного Совета, сотрудники администрации, активные горожане и специалисты АО «Крайжилкомресурс».

Реконструкция увеличит вместимость

Весной 2023 года Южное межрегиональное управление Росприроднадзора по факту исчерпания проектной вместимости полигона ТКО обращалось в суд к ООО «Терра-Н» с иском о приостановке деятельности полигона ТКО в Новороссийске, в урочище горы Щелба. Приморский районный суд Новороссийска назначил эксплуатирующей организации наказание в виде административного штрафа 500 тыс. руб.

Полигон ТКО ООО «Терра-Н» обслуживает Новороссийск и Геленджик, в среднем в месяц объект принимает 13–16 тыс. тонн отходов. Всего в 2022 году на полигоне было размещено порядка 185 тыс. тонн ТКО.

«Терра-Н» планирует реконструировать полигон ТКО, что позволит ему принимать отходы до 2027 года включительно. Об этом сообщила гендиректор компании Милана Тимошенко. «Проектная документация "Реконструкция существующего Новороссийского экологического комплекса с увеличением емкости" прошла государственную экологическую экспертизу. После положительного заключения государственной строительной экспертизы будет получено разрешение на строительство»,— уточняет она.

Проект реконструкции Новороссийского полигона ТКО предусматривает строительство новых карт для размещения ТКО, прудов-накопителей для отведения фильтрата в тела полигона. Планируется устройство очистных сооружений для фильтрата и климатических камер для компостирования органических фракций ТКО. Проектом предусмотрена установка системы активной дегазации.

Зоны без управы

Особенностью реализации «мусорной реформы» на территории Кубани врио руководителя Южного управления Росприроднадзора называет осуществление деятельности региональными операторами по обращению с ТКО не на всей территории субъекта. Сегодня в Краснодарском крае 12 зон деятельности регоператоров. В двух зонах — Выселковской (Усть-Лабинский, Выселковский, Тбилисский районы) и Кореновской (Кореновский район) — региональные операторы не определены. В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края сообщают, что конкурсные отборы состоятся в ближайшее время. В Мостовской зоне (Лабинский, Отрадненский, Мостовской районы) регоператором определено ООО «Экоцентр», но компания не получила тариф на оказание услуги и не приступила к работе.

В Тихорецкой зоне (Павловский, Крыловский, Новопокровский, Тихорецкий, Белоглинский районы) регоператором также номинально является ООО «Экоцентр», но фактически он работу не начал из-за отсутствия тарифа на услугу. В зоне отсутствует объект размещения ТКО, потоки отходов направлены на полигоны соседней Староминской зоны — в станицах Староминской (ООО «Стройдизайн») и Каневской (ООО «Экотон»). Но собственники объектов отказываются заключать договоры с регоператором Тихорецкой зоны и принимать отходы от соседей, так как в этом случае проектная вместимость полигонов быстро исчерпается. «Экоцентр» пытается обязать их принимать дополнительный мусор в судебном порядке, точки в этих спорах не поставлены.

В связи с неисполнением функций регоператора по обращению с ТКО в Мостовской и Тихорецкой зонах минТЭК и ЖКХ края обратилось в Арбитражный суд Кубани с исками о лишении статуса. Рассмотрение дел перенесено на конец октября.

На каких свалках или полигонах размещаются коммунальные отходы в тех муниципальных районах, где регоператоры не определены, известно немногим. «Отсутствие действующих региональных операторов на значительной территории Краснодарского края создает условия для бесконтрольного перемещения отходов, возникновения несанкционированных свалок и криминализации сферы обращения с отходами»,— обращает внимание Дмитрий Минц.

Делать уборку помогают федералы

По состоянию на июль в Краснодарском крае находятся 53 объекта размещения отходов. Эксплуатируются 16 из них, в том числе пять объектов, включенных в перечень приказа №303 Минприроды России. Остальные 37 нуждаются в рекультивации.

«Суммарная площадь, занимаемая свалками на территории края, составляет около 400 га. Площадь лицензированных полигонов составляет 150 га. Таким образом, в ближайшее время перед краевыми властями встанет вопрос о ликвидации накопленного экологического вреда и рекультивации порядка 250 га земель, нарушенных вследствие обращения с отходами»,— предупреждает господин Минц.

В качестве положительного примера врио руководителя Южного управления Росприроднадзора приводит рекультивацию полигона ТКО в поселке Кабардинка около Геленджика в рамках федерального проекта «Генеральная уборка» национального проекта «Экология», которая начата в 2022 году. На реализацию проекта из федерального бюджета выделено 257 млн руб. Рассматривается возможность включения в «Генеральную уборку» еще трех выведенных из эксплуатации объектов размещения ТКО в Крымске, Новороссийске и Приморско-Ахтарске.

Кроме того, в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в 2023 году на территории Краснодарского края будет начата рекультивация трех закрытых полигонов ТКО в Горячем Ключе, Краснодаре и Славянске-на-Кубани.

Рената Петрова

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