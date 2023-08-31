«В 2023 году будет модернизирована 51 котельная»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник

Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник

Фото: Министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края

Guide: Как в регионе происходит подготовка к предстоящему отопительному сезону?

Вячеслав Шапошник: Подготовка к осенне-зимнему периоду 2023/24 вышла на самую активную стадию. По отработанному алгоритму в крае подготовка к следующему сезону начинается раньше, чем заканчивается текущий. Из 2801 котельной уже подготовлены к работе 2 тыс., что составляет 70%. Более чем из 3 тыс. км тепловых сетей подготовлено порядка 2,1 тыс. км (65%). Сейчас ресурсоснабжающие организации комплектуют аварийные бригады и заготавливают аварийный запас материалов и оборудования. Также активная подготовка к отопительному сезону ведется на объектах теплоснабжения учреждений социальной сферы. Здесь она будет завершена досрочно — к началу учебного года.

В числе муниципалитетов, которые ежегодно производят замену 5% и более тепловых сетей, следует отметить Выселковский (7,7%), Динской (7,3%), Крыловский (5,2%), Ленинградский (5,2%), Новопокровский (5,1%), Славянский (5,1%) районы. Среди отстающих муниципальных образований — Приморско-Ахтарский, Тбилисский, Брюховецкий, Крымский районы. Причины отставания — отсутствие финансирования в необходимых объемах. Во всех этих районах функционируют муниципальные предприятия, которые не имеют собственной инвестиционной программы и достаточных средств в тарифах.

Основным механизмом решения вопроса замены тепловых сетей является привлечение в отрасль инвестиций. Как показывает практика, в тех районах, куда уже зашли инвесторы, количество ежегодно модернизируемых объектов, в том числе тепловых сетей, растет.

G: Сколько в этом году модернизировано котельных и заменено сетей?

В. Ш.: В текущем году в крае будет модернизирована 51 котельная. Причем 36 из них за счет средств инвесторов. Также 15 объектов теплоснабжения будет построено в рамках нашей государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса». В этом году планируется заменить или капитально отремонтировать порядка 150 км теплотрасс в рамках выполнения регионального плана по замене 5% изношенных сетей. Уже заменено 54 км.

В качестве примера приведу продолжающееся строительство центральной тепломагистрали «ТЭЦ — Центр города» в Краснодаре. Это масштабный долгосрочный проект, который реализуется в рамках инвестиционной программы компании «Краснодартеплосеть». В этом году будет заменено порядка 1,1 км тепловых сетей диаметром 700–800 мм. А всю тепломагистраль общей протяженностью более 8,5 км мы полностью заменим к 2026 году. Хочу заметить, что эта тепловая сеть была построена в 1957 году и до начала реализации проекта ни разу не менялась.

G: Как ведется модернизация системы водоотведения на Черноморском побережье?

В. Ш.: Благодаря инфраструктурному бюджетному кредитованию идет реконструкция 17 канализационных очистных сооружений с глубоководными выпусками на Черноморском побережье в Сочи, Туапсе, Анапе, Новороссийске, Геленджике. Эти 17 объектов дают в Черное море около 80% от всех выбросов в Краснодарском крае. Правительством РФ была поддержана заявка Краснодарского края, и на эти цели из федерального бюджета было выделено 65,9 млрд руб. Работы уже в завершающей стадии проектирования. Строительство будет вестись в 2024–2025 годах.

G: В пик курортного сезона жители прибрежных городов столкнулись с нехваткой воды. В каких муниципалитетах проблема стоит наиболее остро? Как она решается?

В. Ш.: Действительно существует такая проблема в ряде муниципальных образований, например в Горячем Ключе. В летний период муниципалитет испытывает особую нагрузку на водопроводные сети. В конце июня в городе вышли из строя две водозаборные скважины. Это привело к нехватке воды в накопительных емкостях. Для оперативного устранения дефицита воды мы приступили к бурению новых скважин. Работы идут в ускоренном режиме.

Проблема с водоснабжением в городе — серьезная, и для ее решения требуется масштабная реконструкция. Поэтому министерством прорабатывается вопрос включения муниципалитета в краевые программы для обновления сетей и скважин, которые требуют неотлагательного ремонта.

Также за счет привлеченных инвестиций нашего подведомственного предприятия ГУП «Кубаньводкомплекс» проведены мероприятия по перебуриванию 28 артезианских скважин водозабора Троицкого группового водопровода, суммарный дебит которых составляет более 40 тыс. кубометров в сутки.

G: Насколько активно ведутся работы на водоводах в этом году?

В. Ш.: За счет средств государственных программ Краснодарского края построен и введен в эксплуатацию водовод протяженностью 40 км. В предпроектной стадии находится строительство второй нитки Троицкого группового водопровода от ст. Троицкой до Крымска протяженностью 30 км, а также строительство второй нитки водовода от поселка Кабардинка до города Геленджика протяженностью 18,2 км. Реализация проекта позволит увеличить объем подачи воды для жителей Крымского района, Новороссийска, Геленджика. Реализованные на данный момент мероприятия уже позволили стабилизировать проблему водоснабжения в этих муниципалитетах в летний период.

В рамках инфраструктурных бюджетных кредитов реализуются проекты по строительству четырех участков Троицкого, Ейского и Таманского водопроводов. Общая протяженность построенных участков составит более 180 км. По трем из четырех объектов работы будут завершены до конца 2024 года, еще по одному — до конца 2025 года.

G: Какие объекты электроэнергетики модернизированы в текущем году? Как электроэнергетические компании выполняют собственные инвестиционные проекты?

В. Ш.: На этот год запланирована и ведется реконструкция довольно большого числа питающих центров. Большинство из них находятся в Краснодаре: это подстанция «Почтовая», «Военгородок», НС-16, «хутор Ленина». Также ведутся работы по объектам, расположенным на побережье: это «Кудепста», «Пасечная», «Адлер». Также модернизируются подстанции «Динская» и «Петровская». Мощность питающих центров будет увеличена почти на 190 МВА, а по сетям среднего и низкого напряжения более 80 МВА.

Работы ведутся постоянно и практически во всех районах города и края. Реконструируются трансформаторные подстанции, меняются или прокладываются новые линии среднего напряжения. Надеюсь, многие заметили, насколько улучшилось качество и надежность электроснабжения в последние годы.

Инвестиционные программы утверждены в отношении 11 субъектов электроэнергетики. Основной объем финансирования приходится на ПАО «Россети Кубань» и АО «Электросети Кубани» (ранее АО «НЭСК-электросети»). Также в последнее время менее крупные субъекты электроэнергетики начали активно инвестировать в электросетевой комплекс края. В их числе ООО «Актон», ООО «Ростэкэлектросети».

G: Как в текущем году проходит капитальный ремонт многоквартирных домов? Есть ли узкие места в этом вопросе?

В. Ш.: Всего в плане 2023 года — 1066 многоквартирных домов (МКД). Отремонтированы 736 МКД (70% от плана). Их общее количество почти в два раза больше, чем годом ранее. А темпы реализации на 30% выше прошлогодних показателей. По итогам полугодия наш край вошел в тройку лидеров среди всех субъектов Российской Федерации по количеству домов, где завершен ремонт по краткосрочному плану этого года. Работы выполняются согласно графику, где-то даже с опережением. При этом важно, что при высоких темпах и нагрузке качество тоже сохраняется на высоком уровне.

G: Региональное министерство ТЭК и ЖКХ оказывает помощь новым субъектам РФ. В чем она заключается?

В. Ш.: Да, министерство ТЭК и ЖКХ по поручению главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева отправляет гуманитарную помощь в Херсонскую область. В новый регион уже доставлены две ассенизаторские машины, экскаватор на базе трактора, бензогенератор, мягкая и шиферная кровля для ремонта восьми многоквартирных домов.

Также нами было закуплено более 11 км полиэтиленовой трубы для водоснабжения диаметром 110 и 160 мм, которые мы поэтапно доставляем в Херсонскую область. Работа в этом направлении обязательно будет продолжена.

Беседовал Андрей Ульченко

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