«В 2023 году ущерб, нанесенный окружающей среде, превысил 30 млн рублей»

По словам азово-черноморского природоохранного прокурора Олега Сушкова, число экологических правонарушений на побережье Азовского и Черного морей ежегодно растет. Если в прошлом году ущерб окружающей среде оценивался в 17,5 млн руб., то только за первое полугодие текущего года урон, нанесенный природе, уже превысил 30 млн руб. Природоохранный прокурор рассказал «G», что больше всего волнует жителей Краснодарского края и как на Кубани борются с правонарушителями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азово-Черноморский природоохранный прокурор Олег Сушков

Фото: предоставлено пресс-службой Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры Азово-Черноморский природоохранный прокурор Олег Сушков

Фото: предоставлено пресс-службой Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры

Guide: Олег Владимирович, расскажите, сколько нарушений природоохранного законодательства вами выявлено с начала 2023 года?

Олег Сушков: Усилия Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры Краснодарского края в 2023 году были нацелены на исключение и предотвращение фактов нарушения требований лесного, водного законодательства, загрязнения водных объектов. Большое внимание уделено законодательству об особо охраняемых природных территориях. Количество нарушений и актов реагирования ежегодно растет.

В 2023 году выявлено 760 нарушений закона, с целью устранения которых внесено 102 представления, к административной и дисциплинарной ответственности привлечены 66 лиц; по шести направленным материалам проверок возбуждено шесть уголовных дел; в суды направлено 52 заявления; предостережено о недопустимости нарушений закона 14 лиц; опротестовано 35 незаконных правовых актов.

G: Какие нарушения совершают чаще всего?

О. С.: В основном нарушения закона выявляются при проведении проверок лесного, водного, земельного законодательства. Особое внимание природоохранная прокуратура обращает на выявление фактов загрязнения водных объектов, недопущения сброса сточных вод. Так, проведенными проверками и принятыми мерами реагирования охвачены все действующие на поднадзорной территории организации, эксплуатирующие очистные системы и глубоководные выпуски.

По принятым прокуратурой мерам муниципалитетами ведется работа по модернизации очистных сооружений в Геленджике и Новороссийске. В частности, в поселке Абрау-Дюрсо во исполнение иска природоохранного прокурора завершено строительство очистных сооружений производительной мощностью 3,5 тыс. куб. метров в сутки. Сумма контракта составила более 500 млн руб. Ведутся пусконаладочные работы.

Аналогичная работа ведется по очистным сооружениям в станице Натухаевской. Из федерального бюджета выделены средства на строительство городских очистных в Новороссийске.

Удовлетворен иск об обязании администрации Геленджика отремонтировать глубоководники в Архипо-Осиповке и Геленджике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Крупные промышленные предприятия сосредоточены в Новороссийске и Темрюкском районах, но, по словам Олега Сушкова, они строго следуют требованиям экологического законодательства

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Крупные промышленные предприятия сосредоточены в Новороссийске и Темрюкском районах, но, по словам Олега Сушкова, они строго следуют требованиям экологического законодательства

Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По-прежнему остро стоят вопросы выявления и принятия в муниципальную собственность бесхозяйных ливневых коллекторов. Ежегодно на территории всех поднадзорных муниципальных образований мы выявляем бесхозные ливневки, по которым осуществляется сброс в акваторию моря. Принятыми мерами администрации муниципальных образований понуждаются к постановке бесхозных объектов на учет, разработке нормирующей документации. Такая работа уже проводится администрациями Анапы, Геленджика и Новороссийска.

В период летнего сезона проводится системная работа по выявлению нарушений при использовании береговой и прибрежных полос Черного и Азовского морей. Дана критичная оценка работе администраций Анапы, Геленджика и Новороссийска при размещении объектов курортной инфраструктуры с нарушением требований закона.

На системной основе выявляются нарушения в сфере водопользования в акваториях Черного и Азовского морей. Специализированной прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием об обязании ответчика восстановить первоначальное состояние береговой полосы и акватории Черного моря путем расчистки от бетонных блоков, строительного мусора, скального грунта объемом более 1,5 тыс. куб. метров.

G: На какую сумму нанесен ущерб окружающей среде выявленными вами экологическими преступлениями в 2023 году в сравнении с прошлым годом?

О. С.: По выявленным преступлениям ущерб в 2022 году составил 17,5 млн руб., а в 2023-м уже превысил 30 млн руб.

G: В начале нашего разговора вы упомянули, что в этом году возбуждено шесть уголовных дел. Какие правонарушения расследуются?

О. С.: Например, по результатам проверки инициировано уголовное преследование по факту вырубки в границах Геленджикского и Новороссийского лесничеств более 850 деревьев, в том числе занесенных в Красную книгу РФ, ущерб составил более 12,5 млн руб. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Природоохранной прокуратурой на системной основе выявляются преступления, связанные с незаконной рубкой. Расследуется более десяти таких уголовных дел.

G: Можно ли выделить, предприятия какой отрасли наносят наибольший урон окружающей среде и в каких городах проблема стоит наиболее остро?

О. С.: В основном промышленные предприятия сосредоточены в Новороссийске и Темрюкском районе. Однако фактов критичного загрязнения атмосферного воздуха нами не фиксируется. Крупные предприятия стараются строго следовать требованиям экологического законодательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Летом природоохранная прокуратура проводит системную работу по выявлению нарушений при использовании береговой и прибрежных полос Черного и Азовского морей

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Летом природоохранная прокуратура проводит системную работу по выявлению нарушений при использовании береговой и прибрежных полос Черного и Азовского морей

Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

G: Какие проблемы в плане охраны природы находятся сейчас в зоне особого внимания прокуроров?

О. С.: Природоохранной прокуратурой проводится активная работа по укреплению состояния законности в сфере лесного законодательства. Необходимо отметить, что по результатам принятых в 2020–2023 годах мер реагирования и координации контролирующих и правоохранительных органов удалось значительно снизить количество лесных пожаров с 50 в 2020 году до двух в текущем.

В первом полугодии 2023 года проведена сплошная проверка земель лесного фонда, вошедших в границы населенных пунктов муниципального образования город Новороссийск. Проверено более 3200 участков. Приняты меры к восстановлению прав Российской Федерации на лесные земли. Так, решением Приморского районного суда Новороссийска в полном объеме удовлетворены требования по иску межрайонного прокурора об истребовании из чужого незаконного владения 70 земельных участков общей площадью 6,5 га, незаконно образованных в целях индивидуального жилищного строительства. Решение оставлено в силе судом кассационной инстанции.

Аналогично, в связи с незаконным образованием земельных участков в границах лесфонда в суд направлены еще 10 заявлений о признании права отсутствующим (общая площадь участков более 3,5 га), четыре уже удовлетворены. Готовятся еще пять заявлений.

Не оставлены без внимания специализированной прокуратуры вопросы соблюдения законодательства об особо охраняемых природных территориях. Так, проверкой установлено, что в границах государственного заказника регионального значения «Абраусский» расположены три земельных участка, имеющие категорию земель сельскохозяйственного назначения и пересекающиеся с землями лесного фонда.

На указанные земельные участки зарегистрировано право собственности физических лиц.

С учетом изложенного, природоохранной прокуратурой в суд направлены исковые заявления о признании отсутствующим права собственности физических лиц на вышеназванные земельные участки. Требования удовлетворены судом в полном объеме.

Также прокуратурой во внесенных актах реагирования давалась критическая оценка работе ТУ Росимущества, министерства природных ресурсов Краснодарского края и ГУ КК «Управление ООПТ».

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G: Вы регулярно проводите прием граждан. На что чаще всего жалуются люди?

О. С.: Да, граждан принимаю лично каждую неделю по средам, а мои подчиненные — ежедневно.

Выезжаем и в другие районы. На днях я принимал граждан в поселке Витязево муниципального образования город-курорт Анапа.

Люди обратились с жалобами по вопросам незаконной отсыпки водных объектов, соблюдения требований закона на особо охраняемой природной территории «Анапская пересыпь», а также правомерности использования пляжных территорий. Особое беспокойство жителей поселка вызывает проблема пересыхания Витязевского лимана. От граждан приняты заявления, организованы проверки. Результаты поставлены на контроль.

Помогают в нашей работе и экоактивисты, которые фиксируют нарушения и оперативно сообщают нам для принятия мер прокурорского реагирования. К примеру, житель Новороссийска обратился с жалобой на незаконное функционирование гостевого дома, который расположен прямо на берегу реки. Владелец ограничил доступ к водному объекту и вел деятельность незаконно. Главе администрации Новороссийска мною на днях внесено представление. Результаты рассмотрения поставлены на особый контроль.

G: В Краснодарском крае планируют построить новый курортный город Новая Анапа в районе станицы Благовещенской. Экологи опасаются, что строительство нового города может нанести вред особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Анапская пересыпь». Экономисты и представители бизнеса уверены, что современные технологии позволяют построить город без ущерба экологии региона. Какова позиция природоохранной прокуратуры по этому вопросу?

О. С.: Это масштабный проект федерального уровня. Уверен, что планирование и застройка такой территории будут проведены с соблюдением всех экологических норм и требований. Органы власти заинтересованы в сохранении побережья Черного моря как уникального природного объекта, который мы обязаны сохранить для будущих поколений.

Беседовала Маргарита Синкевич

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