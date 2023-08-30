В Приморье затопило федеральную автотрассу

Очередные ливни, обрушившиеся на юг Приморья, привели к затоплению участка федеральной автодороги «Уссури», соединяющей Владивосток и Хабаровск. Движение идет в объезд ушедшего под воду участка в районе поселка Раздольное. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Приморья.

«В связи с переливами на 693 км трассы А-370 «Уссури» движение транспорта, как в сторону Владивостока, так и в сторону Хабаровска, будет осуществляться в объезд через Раздольное»,— говорится в сообщении ведомства.

На видео в соцсетях видно, что вода полностью закрыла участок автотрассы, расположенной в низменности возле Раздольного.

В минувшие сутки на юге Приморья прошли очередные интенсивные дожди. Во Владивостоке, по сообщению мэрии, выпало 182 мм осадков при месячной норме в 176 мм.

В Приморье с начала августа фиксируются наводнения из-за сильных дождей. 15 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба. 25 августа режим ЧС повысили до федерального уровня. Ущерб региону от наводнений предварительно оценивается в 7 млрд руб. Было подтоплено более 5 тыс. домовладений. Погибли шестеро.

Алексей Чернышев, Владивосток