СМИ сообщили об атаке беспилотников в районе аэропорта Пскова

В районе аэропорта Пскова слышны взрывы. Газета «Псковская губерния» со ссылкой на очевидцев сообщила об атаке беспилотников на аэропорт. Целью атаки могла быть нефтебаза, сообщает издание. Официальных комментариев от властей региона, Минобороны и других ведомств нет.

В Telegram-канале телеканала «Звезда» со ссылкой на очевидцев сообщается, что в районе аэропорта слышны звуки взрывов. По предварительной информации, сообщается в канале, аэропорт атаковали беспилотники.

По информации «Осторожно, новости», атака беспилотников на аэропорт произошла около 23:40 мск. Для уничтожения дронов использовали ПВО и стрелковое оружие.

По данным источников «Псковской губернии», МЧС зафиксировала на месте пожар третьего класса. Telegram-каналы публикуют видео, предположительно, с кадрами взрыва в районе псковского аэропорта. Очевидцы сообщают, что огненный столб, поднимающийся от аэропорта, видно из разных районов Пскова.

По информации Mash, один беспилотник попал в топливозаправочный комплекс на территории аэропорта. По данным канала, воздушное пространство над Псковом, областью и ближайшими регионами полностью закрыли. Последний самолет из Пскова вылетел в 21:20 — это был рейс в Москву.

Анастасия Ларина