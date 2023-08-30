Деньги по воле Аллаха

Татарстан с 1 сентября станет одним из четырех российских регионов, где банкам в порядке двухлетнего эксперимента будет разрешено обслуживать своих клиентов по нормам шариата. Об этом вчера сообщил министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. Он рассчитывает, что внедрение партнерского финансирования позволит региону привлечь дополнительные инвестиции из мусульманских стран. На своей контролирующей роли в эксперименте настаивает Духовное управление мусульман (ДУМ) республики. Муфтий Камиль Самигуллин заявил, что исламский банкинг в республике невозможен без шариатского контроля: банковский продукт должен проходить в ДУМ сертификацию и «постоянный аудит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Татарстан с 1 сентября приступает к эксперименту по внедрению исламского банкинга в России. Об этом вчера на брифинге сообщил вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов. Он уточнил, что задача проекта — «выравнивание условий для партнерского и традиционного финансирования». «Это будет способствовать повышению доступности и развитию инструментов партнерского финансирования для населения и бизнеса, а также привлечению зарубежных инвестиций из исламских стран»,— сказал господин Шагиахметов.

Напомним, исламский (партнерский) банкинг предполагает предоставление финансовых услуг по нормам шариата. Их главная особенность — отказ от ссудного процента, от высокорисковых операций и сделок с неопределенностью (для получения дохода финансовый институт должен быть долевым участником проекта, разделяя риски и премии финансируемого предприятия), запрет на инвестиции в сферы, противоречащие канонам ислама: производство алкоголя, табака, свиноводство, игорный бизнес. Исламские банки и инвестфонды в основном сосредоточены на Ближнем Востоке, в странах Персидского залива и в Малайзии.

В начале августа президент России Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по внедрению исламского банкинга в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Эксперимент будет проходить с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года. Минимальный размер капитала участника, который не является кредитной или некредитной финансовой организацией, с 1 сентября 2023 года составит 10 млн руб., с 1 января 2024 года — 15 млн руб. Эксперимент может быть распространен на другие регионы решением правительства по согласованию с Банком России.

Как пояснил Мидхат Шагиахметов, ранее федеральный закон запрещал банкам заниматься торговыми операциями, которые лежат в основе продуктов исламского банкинга. «Это вынуждало искать сложные решения, что в свою очередь увеличивало стоимость продукта и сроки вывода его на рынок. В результате клиенты, желающие получить продукты исламского финансирования, отказывались от них в силу их неконкурентоспособности»,— рассказал вице-премьер. Теперь же, по его словам, «этот момент учтен» и «банки смогут предложить клиентам продукты на схожих условиях с обычными банковскими сервисами, но полностью отвечающие требованиям исламского банкинга».

При этом, отметил господин Шагиахметов, в Татарстане работа в сфере исламских финансов ведется уже 15 лет и есть «успешный опыт реализации отдельных проектов, основанных на принципах партнерского финансирования». В частности, он напомнил, что в 2008 году с исламским банком «Развитие» был подписан меморандум о взаимодействии. Также в республике есть опыт выпуска облигаций сукук и привлечения зарубежного финансирования в соответствии с принципами партнерских финансов. «Сделка по привлечению зарубежного финансирования стала первой в своем роде в России и СНГ. В 2011 и 2014 годах были проведены две сделки на $60 млн и $100 млн»,— сказал господин Шагиахметов.

Как сообщал «Ъ», 2015 году Сбербанк и Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве в области исламского финансирования, которое предусматривает «взаимодействие сторон по изучению и формированию предложений для развития исламского финансирования в регионе». Исламские продукты предлагал Ак барс банк. В том числе этот банк совместно с ДУМ Татарстана реализует проект «Банковские карты для мусульман».

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин вчера сообщил, что совместные продукты в сфере исламского банкинга ДУМ также запускало с финансовым домом «Амаль», компаниями «Ак барс Капитал», «Мир бизнес банк», «Иджара Лизинг» и «Нур финанс». «В республике предлагаются халяльные ценные бумаги, ипотека, дебетовая карта, рассрочка по стандартам мурабаха и иджара на покупку автомобиля и бытовой техники, а также разработано мобильное приложение Sahih Invest для скрининга акций российских компаний на предмет соответствия нормам шариата»,— перечислил муфтий. Он рассчитывает, что с 1 сентября в Татарстане «на рынке появятся еще больше организаций с предложениями халяльных банковских продуктов». При этом полагает, что «исламские финансы, возможно, даже будут интересны не только для мусульманского сообщества», но и для тех, кто «не ассоциируют себя с какой-то конфессиональной группой».

Господин Самигуллин заявил, что внедрение партнерского финансирования в регионе должно проходить под контролем ДУМ Татарстана. Он настаивает, что «о халяльности финансового продукта можно говорить, только если он подготовлен и одобрен компетентными специалистами исламского права и экономики», а также «при условии дальнейшего шариатского контроля». Муфтий напомнил, что в ДУМ Татарстана этой работой занимается Совет улемов. «Когда мы подтверждаем халяльность, разрешенность, финансовых продуктов, наша работа на этом не заканчивается: наши эксперты отслеживают дальнейшую реализацию каждого из продуктов. То есть это не просто единоразовая сертификация и разработка исламского продукта, а еще и постоянный аудит и контроль со стороны ДУМ Татарстана. Мы несем ответственность перед мусульманской общественностью и, в первую очередь, духовную»,— подчеркнул муфтий. По его словам, в состав Совета улемов ДУМ РТ входят доктора исламских наук, знатоки исламского имущественного права (фикх аль-муамалят), сертифицированные специалисты AAOIFI (Ассоциации бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений).

Однако, по словам господина Самигуллина, ДУМ Татарстана не удалось договориться о контроле над банковскими продуктами Сбера. «Мы надеемся, что со временем к этому придем. Мы открыты»,— отметил муфтий.

Власти Татарстана пока затрудняются оценить, сколько средств может быть привлечено в банковскую систему Татарстана через инструменты партнерского финансирования. «Без Сбербанка активы наших участников рынка составляют более 2 млрд руб. Сбербанк в целом по стране более чем на 20 млрд руб. совершил сделок на принципах исламского банкинга»,— лишь отметил Мидхат Шагиахметов.

Кирилл Антонов