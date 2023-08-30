8,827 миллиона вакансий было открыто на рынке труда США на последний день июля, сообщило Минтруда страны. Показатель последовательно снижается с апреля, а по сравнению с концом июня количество открытых вакансий сократилось на 338 тыс.— текущий уровень оказался самым низким с марта 2021 года, что косвенно указывает на смягчение «перегрева» на рынке труда, вызывающего беспокойство ФРС США при оценке необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики. В июле сократилось и общее число нанятых, и общее число покинувших рабочие места — первый показатель снизился с 5,94 млн до 5,77 млн, второй — с 5,69 млн до 5,48 млн (в том числе показатель числа уволившихся сократился на 253 тыс. человек).