Глава Курской области объяснил громкие звуки в регионе «работой Минобороны»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что громкие звуки в регионе, о которых сообщают жители в социальных сетях, «связаны с работой Министерства обороны». Других деталей этой «работы» он не привел.

«Уважаемые земляки! Громкие звуки, о которых сообщают куряне в соцсетях, связаны с работой Министерства обороны. Прошу не беспокоится»,— написал Роман Старовойт в Telegram.

В ночь на 27 августа, как сообщал Роман Старовойт, в Курске беспилотник врезался в многоквартирный дом на ул. Карла Маркса. 29 августа по селу Троицкое приграничного Кореневского района было «два прилета», повреждена линия электропередачи.

Анастасия Ларина