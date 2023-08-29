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Линия электропередачи повреждена в селе после обстрела ВСУ Курской области

ВСУ вечером вторника обстреляли село Троицкое приграничного Кореневского района Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его данным, было «зафиксировано два прилета».

В результате инцидента в селе перебита линия электропередачи. «Специалисты приступят к ее восстановлению, как только появится возможность провести работы»,— заверил губернатор.

По его информации, «никто из мирного населения» не пострадал, также не были повреждены жилые дома и хозпостройки. Местные власти традиционно комментируют разрешения только гражданской инфраструктуры, ранения и гибель исключительно мирных жителей.

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Сергей Калашников

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