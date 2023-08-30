Кровное дело

Как стало известно “Ъ”, после почти десяти лет расследования до суда дошло уголовное дело в отношении гендиректора известной немецкой компании Glatt Ingenieurtechnik GmbH Райнхарда Бебера и члена совета директоров компании по странам СНГ Лутца Хайнцля. Топ-менеджеры обвиняются в покушении на хищение 3,5 млрд руб. при строительстве в Кирове по заказу ФГБУ «Росплазма» завода по производству препаратов крови. Оба фигуранта являются гражданами Германии, где и проживают. Процесс в отношении них будет проходить в заочном режиме. Само же предприятие, которое должно было обеспечить потребности всей России в плазме, так и не было запущено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Райнхарда Бебера и Лутца Хайнцля по факту покушения на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило еще в 2013 году. Основанием стало обращение в правоохранительные органы учредителя обанкротившегося к тому времени ООО «Интра Бау М» Алексея Харченко о нанесенном РФ компанией Glatt ущербе в размере 3,5 млрд руб. Именно фирма господина Харченко была выбрана в качестве подрядчика для строительства в Кирове завода по производству препаратов крови. Соответствующий же договор между Россией и Германией был подписан еще в 2005 году. Заказчиком по нему выступила находившаяся в ведении Федерального медико-биологического агентства «Росплазма», а исполнителем проекта — немецкая Glatt Ingenieurtechnik GmbH.

На возведение завода, на котором в 2011 году планировалось запустить две линии по производству иммуноглобулина и альбумина, из федерального бюджета было выделено 6,9 млрд руб.

Однако на завершающей стадии строительства, в 2009 году, когда были возведены заводские корпуса и завезено оборудование, руководство «Росплазмы», по утверждению немецкой стороны, заявило представителям Glatt о необходимости поставки третьей линии, чтобы тем самым обеспечить непрерывность производственного процесса.

Однако все выделенные из бюджета деньги к тому времени были потрачены немцами на строительство корпусов и закупку оборудования. При этом исполнитель выразил готовность запустить и третью линию при условии дополнительного финансирования в размере 3,5 млрд руб. До выделения денег дело так и не дошло. При этом у сторон возникли разногласия не только по сумме, необходимой для строительства третьей линии.

Заказчик, принимавший все работы без каких-либо замечаний, неожиданно усомнился как в качестве использованных материалов, так и их стоимости.

Меру пресечения в виде заочного ареста господам Беберу и Хайнцлю Тверской райсуд Москвы избрал лишь в ноябре 2015 года. При этом следователь утверждал, что фигуранты скрылись в Германии, на его вызовы не реагировали, отказываясь тем самым от дачи показаний.

Примерно в это же время «Росплазма» через арбитраж попыталась взыскать с немцев все потраченные на строительство средства. Однако ответчик предоставил детальный отчет о потраченных деньгах, и суд первой инстанции оснований для взыскания не нашел. И лишь в апелляции в 2016 году «Росплазме» удалось отсудить у Glatt более 3,6 млрд руб., их Второй арбитражный суд признал неосновательным обогащением.

О покушении на хищение примерно такой же суммы идет речь и в уголовном деле, которое 30 августа начнет рассматривать Замоскворецкий райсуд столицы. В поступившем туда обвинительном заключении говорится, что поскольку обвиняемые Райнхард Бебер и Лутц Хайнцль как граждане Германии экстрадиции не подлежат, то это является исключительным условием для слушания дела в отношении них в заочном режиме. В случае обвинительного приговора он, очевидно, будет отправлен для исполнения в Германию.

Адвокат же господина Бебера заявила “Ъ”, что клиент не «уполномочил ее комментировать ситуацию».

Защитник Лутца Хайнцля Арсения Разумовская сообщила, что ее доверитель готов изложить свою точку зрения относительно выдвинутых против него обвинений, но пока от нее комментариев не последовало.

Олег Рубникович