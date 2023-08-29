Силовики зашли в гордуму

Депутат гордумы Ульяновска, председатель комитета по взаимодействию с правоохранительными органами и общественному порядку Сергей Гулькин задержан силовиками по подозрению во взяточничестве в особо крупном размере. По предварительной информации, речь идет о сумме около 1,5 млн руб. В УФСБ и СУ СКР от комментариев и раскрытия подробностей задержания отказываются. Депутаты гордумы по-разному относятся к задержанию коллеги. Одни заявляют, что Сергей Гулькин был обычным депутатом, даже достаточно активным, другие полагают, что излишнее рвение Сергея Гулькина в проверках ресторанов и жалобы предпринимателей вызывали подозрение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Во вторник, 29 августа, из не­официальных источников стало известно, что в помещении гордумы Ульяновска сотрудники УФСБ задержали депутата городского представительного органа, председателя комитета по взаимодействию с правоохранительными органами и общественному порядку Сергея ­Гулькина.

В региональном управлении СУ СКР, куда был доставлен депутат для проведения следственных действий, от комментариев отказываются, но факт задержания не отрицают. В УФСБ от комментариев отказываются, хотя информацию о задержании не опровергают. Выяснить обстоятельства задержания не удалось.

Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил „Ъ“, что депутат задержан по подозрению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). По неофициальным предварительным данным других источников, речь идет о сумме 1,5 млн руб.

Сергею Гулькину 38 лет. У него высшее образование (по специальности «менеджмент организации»), второе высшее образование (юриспруденция) он получил в ­РАНХиГС. В 2008 году работал инструктором и главным специалистом в аппарате заксобрания Ульяновской области, помощником депутата. С 2014 по 2017 год был руководителем ульяновского реготделения «Молодой гвардии „Единой России“», а затем — руководителем партийного проекта «Единой России» «Народный контроль».

В 2015 году он был избран депутатом гордумы Ульяновска V созыва, а затем, в 2020 году,— депутатом гордумы VI созыва.

В феврале 2019 года Сергей Гулькин был исключен из «Единой России» после партийного расследования обстоятельств ДТП, совершенного депутатом в нетрезвом состоянии в декабре 2018 года на Императорском мосту в Ульяновске. После исключения из партии Сергей Гулькин нередко критиковал действия «Единой России», в то же время весной этого года участвовал в праймериз ЕР по выборам депутатов регионального заксобрания, но не прошел их по формальным ­основаниям.

В гордуме Сергей Гулькин возглавляет комитет по взаимодействию с правоохранительными органами и общественному порядку.

Опрошенные «Ъ» депутаты гордумы по-разному отнеслись к известию о задержании. Одни заявляют, что эта информация стала для них «полной неожиданностью», считают Сергея Гулькина «обычным депутатом», «достаточно активным», «в чем-то дерзким», отмечая, что никаких подозрений о возможных криминальных делах коллеги никогда у них не было. Другие говорили, что «были подозрения в связи с излишне напористой деятельностью по проверке ресторанов и рюмочных с участием несовершеннолетних», «тем более что было много жалоб от владельцев заведений», «но фактов незаконной деятельности не было, обвинять его в чем-то было невозможно». Зампред гордумы Сергей Моргачев заметил в беседе с «Ъ», что если предъявлять в какой-то сфере жесткие требования, то эти требования должны быть для всех ­одинаковыми».

Это уже второе преследование депутатов гордумы VI созыва правоохранительными органами. 2 сентября 2022 года сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР задержали в его автомобиле депутата гордумы Антона Антипова (в 2020 году был избран руководителем фракции «Единая Россия», но в сентябре 2021 года был смещен с поста, после чего покинул партию). Антону Антипову также было предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ), которое было затем переквалифицировано на покушение на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 3 ст. 159 УК РФ). 7 августа он был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

Сергей Титов, Ульяновск