Экс-депутат требует оправдания

Самарский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего депутата, активиста реготделения «Общероссийского национального фронта» (ОНФ) Аркадия Лазарева. Суд первой инстанции признал его виновным в покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом гособвинитель просил увеличить срок наказания до восьми лет лишения свободы. Адвокат Александра Лазарева сообщил „Ъ“, что планирует обжаловать приговор в кассационном суде, поскольку имеется множество «процессуальных нарушений». Он просит прекратить уголовное преследование. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев по делам, связанным с коммерческим подкупом на торгах, на стадии предварительного расследования «правоохранительные органы оказываются глухи к доводам защиты, основанным на нормах законодательства и на превалирующей правоприменительной практике».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-депутат, бывший член «Единой России» и активист Аркадий Лазарев был осужден за покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере

Фото: VK.com Экс-депутат, бывший член «Единой России» и активист Аркадий Лазарев был осужден за покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере

Фото: VK.com

Самарский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего депутата, активиста реготделения ОНФ Аркадия Лазарева. Об этом «Ъ» сообщил его адвокат Роман Зуев.

Экс-депутат Самарского райсовета, бывший член «Единой России» и активист Аркадий Лазарев был осужден за покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ) в мае 2022 года. Кировский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима без штрафа. При этом обвиняемому был зачтен период его пребывания в СИЗО и под домашним арестом.

Роман Зуев сообщил «Ъ», что планирует обжаловать приговор в Шестом кассационном суде: «Полагаю, решение суда принято незаконно, будем обжаловать. Надеюсь, уголовное дело будет прекращено и приговор отменен. Дело возбуждено незаконно. Обвинение Лазареву было предъявлено по несуществующему составу преступления. Это нонсенс. Он три с половиной года провел в СИЗО за совершение деяния, которое не предусмотрено УК РФ.Дело возбудили по ст. 204 УК РФ, при этом отсутствовало заявление какой-либо организации. Уголовные дела по этой статье возбуждаются по заявлению коммерческой организации, которая считает себя потерпевшей. Приговор подлежит отмене с оправданием, дальнейшей реабилитацией».

Адвокат подчеркивает, что в деле много процессуальных нарушений: «Низкий уровень следствия. Я бывший сотрудник прокуратуры, в мое время такого не было. При этом гособвинитель просил дать ему восемь лет лишения свободы. Благодарю апелляционную инстанцию, что наказание не усилили, не удовлетворили апелляционное преставление прокурора».

В пресс-службе прокуратуры Самарской области «Ъ» пояснили, что вопрос об обжаловании будет решен после изучения полного текста определения коллегии.

Аркадий Лазарев был задержан в сентябре 2019 года. По версии следствия, в августе 2019 года депутат и представитель одной из компаний договорились об отказе от участия фирмы господина Лазарева ООО «БСТ» в электронном аукционе, проводимом территориальным управлением Росимущества в Самарской области. Это были торги на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Деньги предназначались за фактический отказ ООО «БСТ» от участия в торгах в пользу конкурента. В сентябре 2019 года сотрудники УФСБ по региону задержали посредника сделки при получении от победителя торгов вознаграждения в размере 1,5 млн руб., предназначавшегося депутату.

• Ранее Аркадий Лазарев сообщал, что намеревался продать ООО «БСТ» за 1,5 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО было создано 14 августа 2013 года и зарегистрировано в Безенчуке. Организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. специализируется на перевозке грузов автотранспортными средствами.

Адвокат Аркадия Лазарева пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Тогда гособвинитель, со своей стороны, просил увеличить срок наказания до восьми лет лишения свободы. Самарский областной суд 26 января этого года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции, придя к выводу о необходимости назначения дополнительного наказания, его срок в приговоре не указал.

В конце мая Шестой кассационный суд отменил определение апелляционной инстанции. Дело было направлено на новое рассмотрение в областной суд в ином составе. Это решение было связано с тем, что апелляционная инстанция допустила «существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, повлиявшие на исход дела», «уклонившись от рассмотрения доводов апелляционных жалоб и представления». У областного суда была возможность принять решение по делу без его направления в суд первой инстанции, поясняли в кассационном суде.

«Не может не печалить практика, складывающаяся по уголовным делам, связанным с коммерческим подкупом на торгах,— отмечает адвокат, управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков.— В большинстве подобных случаев на стадии предварительного расследования правоохранительные органы оказываются глухи к доводам стороны защиты, основанным как на нормах законодательства, так и на превалирующей правоприменительной практике».

По словам эксперта, «в суровых условиях нынешней правовой действительности, когда уголовные дела по ст. 204 УК РФ нередко возбуждаются лишь на основании явки с повинной лица, передавшего деньги или предоставившего иные материальные блага в виде коммерческого подкупа, существует риск необоснованного привлечения к ответственности по ст. 204 УК РФ для ряда лиц, занимающих руководящие должности в коммерческих организациях».

«На практике суды порой даже игнорируют тот факт, что уголовное дело возбуждено без заявления или согласия руководителя (надлежащего лица). Такое грубое нарушение положений уголовного и уголовно-процессуального законодательств все чаще признается законным. В практике нашего адвокатского бюро есть схожее уголовное дело, обвинительный приговор по которому обжалуется»,— рассказал Алексей Новиков.

Ани Айвазян