Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-депутат требует оправдания

Самарский активист ОНФ обжалует приговор в кассационном суде

Самарский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего депутата, активиста реготделения «Общероссийского национального фронта» (ОНФ) Аркадия Лазарева. Суд первой инстанции признал его виновным в покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом гособвинитель просил увеличить срок наказания до восьми лет лишения свободы. Адвокат Александра Лазарева сообщил „Ъ“, что планирует обжаловать приговор в кассационном суде, поскольку имеется множество «процессуальных нарушений». Он просит прекратить уголовное преследование. Эксперты отмечают, что в большинстве случаев по делам, связанным с коммерческим подкупом на торгах, на стадии предварительного расследования «правоохранительные органы оказываются глухи к доводам защиты, основанным на нормах законодательства и на превалирующей правоприменительной практике».

Экс-депутат, бывший член «Единой России» и активист Аркадий Лазарев был осужден за покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере

Экс-депутат, бывший член «Единой России» и активист Аркадий Лазарев был осужден за покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере

Фото: VK.com

Экс-депутат, бывший член «Единой России» и активист Аркадий Лазарев был осужден за покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере

Фото: VK.com

Самарский областной суд оставил в силе приговор в отношении бывшего депутата, активиста реготделения ОНФ Аркадия Лазарева. Об этом «Ъ» сообщил его адвокат Роман Зуев.

Экс-депутат Самарского райсовета, бывший член «Единой России» и активист Аркадий Лазарев был осужден за покушение на коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ, с применением ст. 64 УК РФ) в мае 2022 года. Кировский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима без штрафа. При этом обвиняемому был зачтен период его пребывания в СИЗО и под домашним арестом.

Роман Зуев сообщил «Ъ», что планирует обжаловать приговор в Шестом кассационном суде: «Полагаю, решение суда принято незаконно, будем обжаловать. Надеюсь, уголовное дело будет прекращено и приговор отменен. Дело возбуждено незаконно. Обвинение Лазареву было предъявлено по несуществующему составу преступления. Это нонсенс. Он три с половиной года провел в СИЗО за совершение деяния, которое не предусмотрено УК РФ.Дело возбудили по ст. 204 УК РФ, при этом отсутствовало заявление какой-либо организации. Уголовные дела по этой статье возбуждаются по заявлению коммерческой организации, которая считает себя потерпевшей. Приговор подлежит отмене с оправданием, дальнейшей реабилитацией».

Адвокат подчеркивает, что в деле много процессуальных нарушений: «Низкий уровень следствия. Я бывший сотрудник прокуратуры, в мое время такого не было. При этом гособвинитель просил дать ему восемь лет лишения свободы. Благодарю апелляционную инстанцию, что наказание не усилили, не удовлетворили апелляционное преставление прокурора».

В пресс-службе прокуратуры Самарской области «Ъ» пояснили, что вопрос об обжаловании будет решен после изучения полного текста определения коллегии.

Аркадий Лазарев был задержан в сентябре 2019 года. По версии следствия, в августе 2019 года депутат и представитель одной из компаний договорились об отказе от участия фирмы господина Лазарева ООО «БСТ» в электронном аукционе, проводимом территориальным управлением Росимущества в Самарской области. Это были торги на оказание услуг по реализации арестованного имущества. Деньги предназначались за фактический отказ ООО «БСТ» от участия в торгах в пользу конкурента. В сентябре 2019 года сотрудники УФСБ по региону задержали посредника сделки при получении от победителя торгов вознаграждения в размере 1,5 млн руб., предназначавшегося депутату.

• Ранее Аркадий Лазарев сообщал, что намеревался продать ООО «БСТ» за 1,5 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО было создано 14 августа 2013 года и зарегистрировано в Безенчуке. Организация с уставным капиталом 10 тыс. руб. специализируется на перевозке грузов автотранспортными средствами.

Адвокат Аркадия Лазарева пытался обжаловать приговор в апелляционной инстанции. Тогда гособвинитель, со своей стороны, просил увеличить срок наказания до восьми лет лишения свободы. Самарский областной суд 26 января этого года отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение, поскольку суд первой инстанции, придя к выводу о необходимости назначения дополнительного наказания, его срок в приговоре не указал.

В конце мая Шестой кассационный суд отменил определение апелляционной инстанции. Дело было направлено на новое рассмотрение в областной суд в ином составе. Это решение было связано с тем, что апелляционная инстанция допустила «существенные нарушения требований уголовно-процессуального законодательства, повлиявшие на исход дела», «уклонившись от рассмотрения доводов апелляционных жалоб и представления». У областного суда была возможность принять решение по делу без его направления в суд первой инстанции, поясняли в кассационном суде.

«Не может не печалить практика, складывающаяся по уголовным делам, связанным с коммерческим подкупом на торгах,— отмечает адвокат, управляющий партнер Criminal Defense Firm Алексей Новиков.— В большинстве подобных случаев на стадии предварительного расследования правоохранительные органы оказываются глухи к доводам стороны защиты, основанным как на нормах законодательства, так и на превалирующей правоприменительной практике».

По словам эксперта, «в суровых условиях нынешней правовой действительности, когда уголовные дела по ст. 204 УК РФ нередко возбуждаются лишь на основании явки с повинной лица, передавшего деньги или предоставившего иные материальные блага в виде коммерческого подкупа, существует риск необоснованного привлечения к ответственности по ст. 204 УК РФ для ряда лиц, занимающих руководящие должности в коммерческих организациях».

«На практике суды порой даже игнорируют тот факт, что уголовное дело возбуждено без заявления или согласия руководителя (надлежащего лица). Такое грубое нарушение положений уголовного и уголовно-процессуального законодательств все чаще признается законным. В практике нашего адвокатского бюро есть схожее уголовное дело, обвинительный приговор по которому обжалуется»,— рассказал Алексей Новиков.

Ани Айвазян

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...