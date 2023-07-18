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Коммерсантъ FM
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Третьего не положено

Россияне поддерживают законодательный запрет смены пола

Большинство россиян поддерживают законопроект о запрете хирургических операций по смене пола, ключевые аргументы в пользу такой позиции — невмешательство в природу, моральные принципы и религиозные соображения. Это показал опрос ВЦИОМа, проведенный в конце июня. Социологи и раньше фиксировали негативное отношение россиян к теме трансгендерности. Так, согласно опросу «Ромир», проведенному три года назад, почти половину населения России оскорбляло само существования транслюдей. Эксперты объясняют такие взгляды «базовой консервативностью» российского общества и «идеологической отстройкой от западной цивилизации».

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Госдума в третьем чтении приняла документ, который запрещает медицинское вмешательство, направленное на смену пола, за исключением случаев врожденных аномалий у детей. Опрос ВЦИОМа среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет свидетельствует: о данной законодательной инициативе осведомлена лишь половина россиян (48%), из них 18% хорошо знакомы с вопросом, а 30% — что-то слышали. Остальные признались, что не знают о грядущих изменениях (52%). При этом нововведения поддерживает большая часть опрошенных — 76%, не поддерживает примерно каждый десятый — 13%, относятся к этому безразлично 9%. Женщины чуть чаще выступают против запрета на операции по смене пола — 14% (11% среди мужчин), мужчинам чуть чаще это безразлично — 12% (7% среди женщин).

Против запрета выступают преимущественно молодые люди 18–24 лет — 27%, а в 19% случаев представители этой возрастной категории отмечают вариант «безразлично». Чем старше опрошенные, тем чаще они поддерживают запрет на операции по смене пола — среди россиян старше 60 лет показатель достигает 85% (против 51% в группе 18–24 лет).

На выбор также влияло изначальное отношение респондентов к тому, что важнее: биологический пол или гендерное самоопределение. Большинство россиян — 72% — придерживаются мнения, что биологический пол важнее субъективных самоощущений. Обратной точки зрения придерживаются 13% респондентов, еще 15% затруднились дать однозначный ответ на этот вопрос.

На отношение россиян к проблемам гендерного самоопределения оказывают влияние возраст, образование и урбанизированность. Наиболее типичный россиянин, отдающий приоритет физическим признакам биологического пола перед самоощущениями,— это мужчина (75%) старше 45 лет (74–78%) со средним специальным образованием (79%), житель небольшого города (500 тыс. человек и менее) или села (75–78%), житель СКФО (83%) или ДФО (80%), активно потребляющий телевидение или телевидение вместе с интернетом (76–78%). Важность гендерной самоидентичности чаще отмечают женщины (15% против 10% мужчин) 18–24 лет (27%) или 25–34 лет (17%) с неполным высшим или высшим образованием (17%), проживающие в одной из столиц (24%), жительницы СЗФО (18%), активные пользователи интернета (21%).

Чаще запрет на операции по смене пола обосновывается императивом невмешательства в природу: 42% представителей этой группы говорят, что нужно оставаться тем, кем ты родился, а менять пол — это противоестественно. 30% считают, что такие операции аморальны, бессмысленны, несут угрозу обществу. На религиозные принципы сослались 19%. Делают акцент на том, что в России должны быть традиционные ценности, и считают такие операции западной пропагандой ЛГБТ 13%. Примерно каждый десятый полагает, что людей, которые хотели бы сменить пол, нужно лечить, а не оперировать (8%), еще 6% апеллируют к тому, что многие жалеют о смене пола хирургическим путем и что такие операции наносят серьезный вред здоровью.

Социологи и раньше фиксировали негативное отношение граждан России к теме трансгендерности. Так, опрос исследовательского холдинга «Ромир» и международного сообщества исследовательских компаний GlobalNR, проведенный в 2020 году, показал: 71% россиян считает, что традиционные гендерные роли мальчиков и девочек лучше всего подходят для общества. Это был самый высокий показатель среди развитых стран после Китая. При этом российские женщины чаще мужчин соглашались с этим высказыванием, а люди в браке — чаще, чем холостые, обратили внимание исследователи. Кроме того, 43% опрошенных россиян заявили, что их оскорбляет само существование транслюдей. Только 13% жителей России полагали, что однополые пары имеют право вступить в брак,— это был самый низкий показатель среди стран—участниц опроса.

Российское общество «базово консервативно», комментирует данные опроса ВЦИОМа социолог, основатель центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. «Хотя это и особая консервативность: где-то оно избыточно консервативно, где-то модернистское, отношение к нетрадиционным гендерным взаимодействиям все равно вызывает неприятие основной части общества,— продолжает господин Фирсов.— Много спорили о том, почему это происходит: особенности национальной истории, влияние лагерной и силовой культуры на значительную долю населения. Есть и другой взгляд — волновая теория. Замеры 90-х годов показывали гораздо более толерантное отношение к нетрадиционным гендерам, а потом произошел откат». Сейчас тенденция усиливается, так как «гендерная история» является одной из идеологических линий отстройки от западной цивилизации и некой интерпретацией того, что Россия — это особая, «более правильная и менее извращенная территория», которая находится в противостоянии с «деградирующим Западом», указывает Алексей Фирсов: «Когда человеку требуется объяснить, почему нам не надо становиться Западом, первые его аргументы, как правило, касаются гендерных отношений — у них там ЛГБТ+, нет нормальной семьи и так далее. Это самый доступный для него аргумент. Все остальное вызывает гораздо больше сомнений у обывателя». По мнению господина Фирсова, значительная часть российского общества воспримет запрет операции по смене пола как еще один шаг по формированию самобытности.

Президент «Ромир» Андрей Милёхин полагает, что противопоставлять российское и мировое общество «не совсем корректно»: «Несомненно, у нас разные взгляды на ряд вопросов с жителями Европы и США, но при этом по многим вещам мы совпадаем с гражданами Индии и Китая. Что касается набравшей остроту темы гендерного перехода, то россияне действительно очень чувствительно относятся к подобным вещам. В таких моментах наша страна в целом придерживается консервативной позиции, что совершенно не исключает возможность дискуссии и не должно становиться почвой для нападок на тех, кто придерживается иного мнения».

Наталья Костарнова

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