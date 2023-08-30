Смольный верит в инвесторов

В Смольном рассчитывают, что объем инвестиций в основной капитал в Санкт-Петербурге по итогам года составит 1,09 трлн рублей — на 9,27% больше в абсолютном выражении, чем в прошедшем году. В 2024–2026 годах администрация города планирует, что в экономику будет инвестировано почти 4 трлн рублей. Эксперты в целом согласны с такой оценкой, но обращают внимание на ряд критических факторов, в частности на ситуацию с нехваткой квалифицированного персонала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Не все экономические показатели города за полугодие оказались оптимистичными: оборот организаций снизился на 19,4%, до 13,3742 трлн рублей, доходы консолидированного бюджета — на 13,2%, до 544,4 млрд, объем отгруженной продукции обрабатывающих производств упал на 4%, до 1,7736 трлн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Не все экономические показатели города за полугодие оказались оптимистичными: оборот организаций снизился на 19,4%, до 13,3742 трлн рублей, доходы консолидированного бюджета — на 13,2%, до 544,4 млрд, объем отгруженной продукции обрабатывающих производств упал на 4%, до 1,7736 трлн рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2023 года вырос по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года на 11,8%, до 383,8 млрд рублей,— такие данные, еще не опубликованные Петростатом, озвучил на состоявшемся накануне заседании городского правительства председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов, выступавший с докладом об итогах социально-экономического развития Петербурга в январе — июне 2023 года.

По его словам, ожидаемый по итогам года объем инвестиций составит 1090,2 млрд рублей, из чего следует, что в абсолютных цифрах инвестиции в основной капитал превысят прошлогодние показатели на 9,27%. В прошлом году объем инвестиций в денежном выражении также превышал данные за 2021 год, однако в сопоставимых ценах оказался ниже на 5,1%.

По словам господина Зырянова, в 2024–2026 годах объем инвестиций в основной капитал в городе прогнозируется в объеме 3,9696 трлн рублей, в том числе в 2024 — более 1,2 трлн, в 2025 — более 1,3 трлн, в 2026 году — более 1,4 трлн рублей. В результате в 2026 году планируется увеличить объем инвестиций по сравнению с прогнозным показателем за 2023 год на 16,9% (нарастающим итогом), в РФ динамика прогнозируется значительно ниже — рост, согласно прогнозу, составит 8,6%. В текущем году в целом по стране Минэкономразвития прогнозирует рост объема инвестиций в основной капитал по сравнению с прошлогодними показателями на 6,4%, до 29,7 трлн рублей.

Не все показатели за полугодие оказались столь же оптимистичными: оборот организаций снизился на 19,4%, до 13,3742 трлн рублей, доходы консолидированного бюджета — на 13,2%, до 544,4 млрд, объем отгруженной продукции обрабатывающих производств — на 4%, до 1,7736 трлн. Комментируя итоги социально-экономического развития города, управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский отмечает, что они позволяют сделать выводы о том, что у города есть определенные точки роста, но есть и довольно заметно просевшие показатели. «Например, ввод нового жилья за указанный период значительно ниже в сравнении с тем же периодом в предыдущем году, снизился и объем отгруженных товаров обрабатывающих производств»,— говорит эксперт. По его мнению, в целом в сравнении с РФ почти все показатели социально-экономического развития в городе показывают опережающую динамику: выше и прожиточный минимум, и качество жизни, наблюдается хорошая динамика по осуществлению городских программ помощи малообеспеченным слоям населения. По мнению господина Жарского, снижение доходов бюджета (627 млрд в 2022 году против 544 в текущем) объясняется общей экономической повесткой. «В целом показатели в отчете плюс-минус интересные, позволяют сделать вывод о развитии и выявить слабые места в различных сферах, но полагаю, что по итогам года цифры будут более уверенные по некоторым сейчас проседающим отраслям и направлениям»,— резюмирует аналитик.

В свою очередь, глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, говоря об основных перспективах инвестиций, отмечает, что драйвером роста инвестиций будет реализация инфраструктурных проектов, где есть и интересные ГЧП с трамвайными линиями, и активизация строительства метрополитена, на которое наконец стали поступать средства и начала хотя бы немного налаживаться ситуация с их освоением. И, конечно, реализация новых крупных инфраструктурных проектов в дорожном строительстве — Восточный скоростной диаметр и другие. Кроме того, по его мнению, еще одним инвестиционным локомотивом, с точки зрения объема инвестиций, становятся предприятия, работающие в системе государственного оборонного заказа. «Там сейчас трехсменная работа, растут объемы выпуска и, очевидно, с учетом даже возможных сроков окончания специальной военной операции понятно, что и восполнение запасов, и насыщение Вооруженных сил современной военной техникой — задача, которая будет решаться в ближайшие два-три года»,— говорит эксперт. По его мнению, сейчас у Санкт-Петербурга в целом, с точки зрения объема инвестиций, замечательные перспективы, но при этом есть одна критическая проблема — нехватка рабочих рук, нехватка кадров, особенно по «синим воротничкам». «Санкт-Петербург и Ленинградская область выглядят хуже, чем подавляющее большинство регионов России. Сейчас мы видим совершенно беспрецедентные истории, когда некоторые крупные промпредприятия рассматривают возможность того, чтобы привозить квалифицированных специалистов из Индии и Китая»,— говорит господин Бурмистров.

Вячеслав Калашников