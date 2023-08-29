Путин наградил орденом бойцов севастопольской 810-й бригады морской пехоты

Президент России Владимир Путин наградил 810-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду морской пехоты орденом Ушакова. Глава государства пописал соответствующий указ 29 августа.

«Очередной награды наши морпехи удостоились за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе ведения боевых действий в районе Работино. В окрестностях этого населенного пункта только за последние три месяца ВСУ потеряли как минимум 120 единиц техники, что соответствует почти полному составу одной бригады», - прокомментировал награждение губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Наталья Решетняк

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