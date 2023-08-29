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Коммерсантъ FM
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На Комсомольской площади потушен пожар на складах РЖД

В Москве на Комсомольской площади потушен пожар в зоне складских помещений РЖД, сообщили ТАСС в экстренных службах. Пожар начался в 17:30, позднее он был локализован на площади 1,5 тыс. кв. м. В результате никто не пострадал.

К тушению привлекли более 70 человек, почти 30 единиц техники, включая пожарный поезд. В РЖД утверждали, что пожар не повлиял на движение поездов.

В столичной транспортной прокуратуре сообщили, что здание складского комплекса подлежало сносу. Надзорное ведомство проводит проверку.

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