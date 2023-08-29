На Комсомольской площади произошел пожар на складах РЖД

В Москве на Комсомольской площади произошел пожар в зоне складских помещений РЖД. По данным на 18:00 мск, площадь возгорания составляет 600 кв. м.

Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что очаг возгорания находится по адресу Комсомольская пл., д. 1, стр. 8. В столичном главке МЧС агентству сказали, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 17:30.

В сообщении РЖД, которое есть у «Ъ», говорится, что пожар не влияет на движение поездов. Для тушения возгорания направлен пожарный поезд. На время ликвидации пожара, как отметили в РЖД, въезд и выезд с парковки Ленинградского вокзала осуществляются только со стороны Комсомольской площади.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы говорится, что в районе возгорания движение транспорта не затруднено. «Обстоятельства происшедшего и информация о пострадавших уточняются»,— отмечается в сообщении.