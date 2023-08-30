Агент погорел на перегоне

Предполагаемого агента украинских спецслужб задержали в Омске. По данным силовиков, 21-летний молодой человек, завербованный Службой безопасности Украины (СБУ), должен был вести разведку рядом с воинскими частями и уничтожать объекты критической инфраструктуры. Первой его целью стал релейный шкаф на железнодорожном перегоне, который он поджог в июле 2023 года, чтобы остановить эшелоны с российскими войсками и боевой техникой, направлявшиеся с востока на передовые позиции СВО. Задержанный, которому грозит пожизненное лишение свободы, дал признательные показания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Омской области Фото: ГУ МВД России по Омской области

В Омске задержали предполагаемого агента спецслужб Украины. Об этом во вторник рассказала официальный представитель регионального управления ФСБ России Ирина Руснак.

Согласно данным ведомства, на агента СБУ силовики вышли, расследуя диверсию на железной дороге в Омской области. В июне 2023 года неустановленный злоумышленник взломал дверь релейного шкафа, облил его горючим и поджог. Сотрудники омских управлений ФСБ и МВД, которые вошли в оперативно-следственную группу, вычислили подозреваемого и собрали на него информацию.

Вероятным поджигателем оказался 21-летний Денис, являющийся приверженцем неонацистской идеологии. Молодой человек трудился по устной договоренности разнорабочим в одной из фирм, проживал с мамой в «хрущевке» в одном из отдаленных районов Омска. Там его и задержали силовики.

Расследование установило, что омич был завербован спецслужбами Украины. Со своим куратором из СБУ, который давал поручения, молодой человек общался при помощи мессенджера Telegram. Среди поставленных перед ним задач были такие: проведение разведки рядом с частями Минобороны РФ, которые расположены в Омской области, и диверсии на объектах железнодорожной инфраструктуры.

В июле сибиряк получил координаты релейного шкафа, который следовало вывести из строя, и инструкции, согласно которым он приобрел лом, машинное масло, средство для розжига. Целью диверсии, говорится в деле, было приостановить поставки российского вооружения и боевой техники в зону специальной военной операции. Видеозапись поджога в качестве доказательства выполненного задания молодой человек отправил куратору. «Спустя какое-то время он связался со мной и сказал, что его все устраивает»,— заявил задержанный на допросе, видеозапись которого распространили правоохранители. По предварительным данным, омич планировал вступить в образованную на Украине и запрещенную на территории РФ террористическую организацию «Легион „Свобода России“», а задание с поджогом релейного шкафа могло быть проверкой на готовность к решительным действиям.

По информации омского УФСБ, в отношении задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Также ему вменяют в вину участие в деятельности террористической организации (205.5) и диверсию (ст. 281). По одной только статье УК о госизмене обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы. Как сообщили в правоохранительных органах, задержанный дал признательные показания, по решению суда он заключен под стражу на время следствия.

Константин Воронов