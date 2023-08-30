Свинья выглядела символично

В Хакасии, где в сентябре пройдут выборы главы республики, на 20 тыс. руб. оштрафовали политтехнолога, использовавшего свинью для проведения предвыборной акции. Животное с нарисованными на боку серпом и молотом прогулялось по центру Абакана 18 августа. Акция вызвала возмущение в первую очередь коммунистов, включая главу региона Валентина Коновалова, баллотирующегося на второй срок. В региональном отделении (РО) ЛДПР опровергают подозрения в участии в ее организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Акция с разрисованной свиньей, проведенная незадолго до выборов главы региона, вызвала широкий резонанс

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Акция с разрисованной свиньей, проведенная незадолго до выборов главы региона, вызвала широкий резонанс

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Михаил Биюн приговорен к штрафу в 20 тыс. руб. за нарушение правил проведения пикетирования. Об этом „Ъ“ сообщили в абаканском городском суде. Процесс правосудия прошел стремительно. По данным представителя суда, полицейский протокол о нарушении ст. 20.2 ч. 2 КоАП РФ был составлен 26 августа. В этот же выходной день он был направлен в суд, и в этот же день судья Елена Мамаева вынесла решение.

Господин Биюн был признан организатором политической акции с использованием свиньи 18 августа. Тогда животное, на одном боку которого красной краской были нарисованы серп и молот, а на другом — сделана надпись «Продолжительность жизни свиней растет», привезли в центр Абакана на автомобиле и выпустили на улицу. Акция была проведена менее чем за месяц до выборов. С 8-го по 10 сентября горожане будут выбирать главу республики, депутатов ее верховного совета и муниципального парламента. Напомним, что Хакасию с 2018 года возглавляет член КПРФ Валентин Коновалов.

Произошедшее вызвало широкий резонанс. Валентин Коновалов сделал по этому поводу специальное заявление, обвинив в случившемся противников коммунистов. «Наши политические оппоненты осквернили священный символ, который размещен на Знамени Победы, — символ, под которым Красная армия громила нацистских захватчиков. Они осквернили нашу историю, нашу память. Кроме того, они надругались над животным. Создали риск ДТП»,— отметил он. Глава республики обратился в МВД по Республике Хакасия, потребовав «привлечь к ответственности подонков, совершивших эту грязную провокацию».

Руководство КПРФ подняло проблему на федеральный уровень. «В Хакасии противники коммунистов докатились до использования свиней с серпом и молотом. Но свинские технологии им не помогут»,— прокомментировал случившееся первый заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Госдумы РФ Юрий Афонин. Он пообещал обратиться в СКР с предложением возбудить уголовное дело о жестоком обращении с животными и о реабилитации нацизма. Также в правоохранительные органы обратилась, по ее словам, Анжелика Глазкова, представляющая в Госдуме РФ коммунистов республик Алтай и Тыва, а также Алтайского края.

Как рассказали „Ъ“ в суде, в ходе заседания Михаил Биюн признал свою вину. Он также заявил, что раскаивается в своем поступке. «Что еще понятно из этой истории? Беспрецедентно быстрая реакция силовиков вселяет веру в неминуемость расплаты. Неприкасаемых не будет. Хакасия — территория закона, в кои-то веки»,— прокомментировал „Ъ“ решение суда депутат верховного совета от КПРФ Тайир Ачитаев.

«Одним из исполнителей данной ужасной акции оказался участник праймериз „Единой России“ — политтехнолог и политтурист из Саратова. Он успел из Хакасии восвояси удрать, но мы его нашли. И он уже отчасти наказан, но не до конца. Считаю, там должно быть уголовное дело однозначно»,— заявил 29 августа в ходе теледебатов кандидатов на пост главы Хакасии Валентин Коновалов, пообещав, что остальные организаторы «чернухи» побегут из Хакасии после выборов.

Михаил Биюн, в частности, упомянут в сообщении саратовского РО ЕР в числе участников предварительного голосования ЕР по отбору кандидатов на выборах в Госдуму РФ по одномандатному избирательному округу №163.

Кандидат от «Единой России», депутат Госдумы РФ Сергей Сокол на это заметил, что каждый формально имеет право принять участие в праймериз ЕР, и «вряд ли это можно как-то к нам отнести». «Я буду настаивать, чтобы правоохранительные органы нашли виновных — как исполнителей, так и организаторов. Как помните, раньше говорили: главное, чтобы расследование не вывело на самого себя, Валентин Олегович»,— сказал он.

В ряде публикаций в СМИ республики указывается, что в организации акции господину Биюну, которого называют саратовским политтехнологом, помогал один из местных членов ЛДПР. В партии это утверждение опровергают. «Он не принимал участия в этой акции. Его не задерживали. Действительно, вызвали в полицию, человек приехал из командировки, пришел, дал объяснения, и в отношении него не было никакого судебного разбирательства»,— сообщил „Ъ“ кандидат на пост главы Хакасии от ЛДПР Михаил Молчанов. Он добавил, что ему хотелось бы знать, кто является реальным организатором этой акции. «При акции, во-первых, никто не пострадал. Во-вторых, ее масштаб… Она в действительности никого не оскорбила, потому что символом Победы у нас является не серп и молот, а флаг с этими символами. Ряд надуманных моментов, конечно, есть»,— отметил он.

Глава коммуникационного агентства Sibmedia Agency Василий Дамов называет произошедшее в Хакасии особенным случаем в политтехнологической практике последних лет. «Такие истории сейчас редкость, потому что яркие кампании (и даже яркие события в рамках кампаний) стали просто никому не нужны. Более того, часты случаи, когда кампании „сушат“, чтобы не привлекать к ним внимание избирателей и не повышать явку. Плюс чаще всего в больших кампаниях, типа губернаторских, соперники на много раз согласованы»,— пояснил он.

Валерий Лавский