ЛУКОЙЛ получил 565 млрд рублей чистой прибыли в первом полугодии

ЛУКОЙЛ опубликовал отчетность по МСФО за шесть месяцев 2023 года. Это первая отчетность нефтекомпании с конца 2021 года, поскольку после введения санкций против РФ за военные действия на Украине ЛУКОЙЛ, как и подавляющее большинство других российских публичных компаний, перестал публиковать консолидированную отчетность.

В первом полугодии ЛУКОЙЛ получил 565,4 млрд руб. чистой прибыли (302,6 млрд руб.— за первый квартал 2023 года), за аналогичный период 2021 года компания отразила прибыль 348,4 млрд руб. Выручка за полгода составила 3,6 трлн руб. У нефтекомпании по-прежнему значительный объем денежных средств и их эквивалентов на балансе — около 1 трлн руб.

ЛУКОЙЛ опубликовал отчетность спустя неделю после того, как стало известно о планах компании выкупить до 25% собственных акций у нерезидентов, бумаги которых оказались заблокированы в РФ на счетах типа С. Стоимость этого пакета по текущим котировкам — 1,16 трлн руб., однако компания намерена выкупать его с дисконтом не менее 50%.

К 17:30 акции ЛУКОЙЛа на Московской бирже выросли почти на 0,5%, до 6,691 тыс. руб. за бумагу.

О планах ЛУКОЙЛа по выкупу своих акций у нерезидентов с дисконтом — в материале «Ъ» «Четверть ЛУКОЙЛа за полцены».

Дмитрий Козлов