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Коммерсантъ FM
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Кинозалы сдались в аренду

Для чего чаще всего снимают помещения граждане

Кинотеатры стали чаще сдавать свои залы под частные вечеринки. В мягких креслах перед большим экраном проходят семейные торжества, помолвки и мальчишники. В сети «Люксор» подтвердили, что раньше получали заказы на такие мероприятия от силы раз в год, а теперь залы бронируют каждую неделю, пишет РБК.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Специально под такие форматы объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» открыли два кинозала в Сочи, рассказал “Ъ FM” глава компании Алексей Васясин: «Это такое комплементарное направление, которое просто делает комфортным проведение досуга в рамках кинотеатра с семьей, друзьями. Если мы говорим о юридических лицах, то это проведение всевозможных конференций, вебинаров, встреч, собраний.

И вот эти два зала созданы специализированными: они с предустановленными караоке и PlayStation, то есть человек может прийти и либо посмотреть кино, либо поиграть, либо попеть. Три часа аренды зала на 10-15 мест стоит порядка 9 тыс. руб. В объемах выручки сети это ничтожная сумма. На это есть спрос — на данный момент он незначительный. Если в Сочи, то там, наверное, один-два раза в неделю. Тем, кто единожды попробовал, нравится, и, соответственно, они продолжают это делать».

Почему в киноиндустрии растет дефицит специалистов

Кинорепертуар на таких частных вечеринках ограничен прокатным удостоверением и авторским правом. То есть заказчик может вывести на большой экран фильм, смонтированный из собственных видео, но посмотреть, например, ленту «Барби» не получится, пояснила директор по рекламе и организации мероприятий кинотеатра «Пионер» Татьяна Микунова:

«Никакие пиратские ленты у нас показаны быть не могут. Фильм должен транслироваться на кинотеатральном оборудовании в формате DCP. Откуда граждане могут его взять? Да, они, конечно, могут скачать что-то с торрентов и перевести в DCP. Но у картины должно быть прокатное удостоверение. Если его нет, мы не имеем права ставить фильм в кинотеатре.

Что касается тех, кто бронирует кинозалы, это может быть сумасшедший романтик, который хочет в красивой обстановке сделать своей избраннице предложение и показать снятый про них ролик. Это может быть компания, которая организовывает корпоративный выход для своих сотрудников; режиссер, который хочет провести закрытый показ, премьеру своей картины. У нас очень любят устраивать детские мероприятия.

Мы заранее обговариваем с родителями какой-то детский фильм и как кинотеатр можем связаться с правообладателями и получить разрешение на показ, выплатив им лицензионный взнос».

Эксперты считают, что кинотеатры вынуждены сдавать залы в аренду из-за отсутствия обычных сеансов. Пока киносети зарабатывают таким образом около 3%, пишет РБК, но игроки говорят о перспективе роста прибыли. Например, организаторы мероприятий отмечают, что кинотеатры уже составляют конкуренцию классическим конференц-залам.

Зачастую такой формат рассадки зрителей удобнее, чем в привычных локациях. Кроме того, аренда кинозала обходится дешевле, чем помещение в отеле. Однако такие площадки могут стать экраном для серого проката картин, которые официально в России не представлены, полагает руководитель Event Agency Republic Free Юрий Мирошников:

Можно ли говорить о восстановлении отечественной киноиндустрии

«Это закрытые частные мероприятия, на которых при составлении договорных обязательств ответственность лежит на заказчике. В небольших частных кинотеатрах, скорее всего, четкого отслеживания, что транслируется, нет, поскольку тут та же ситуация, что и с банкетным залом: арендуется время, посетителям предоставляется помещение, а чем они занимаются за закрытыми дверями, отслеживать никто не будет».

Отмена голливудских премьер привела к дефициту контента и падению выручки. Так, например, объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» в прошлом году потеряла более 43% дохода. Чистый убыток составил 1,8 млрд руб. Схожие показатели и у сетей «Киномакс» и «Каро». РБК пишет, что в целом выручка игроков индустрии опустилась до уровня пандемического 2020 года, когда из-за коронавируса кинотеатры стояли закрытыми на протяжении нескольких месяцев.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Светлана Белова

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