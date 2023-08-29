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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 552-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 29 августа

Над Белгородской и Тульской областями были сбиты четыре беспилотника. Опытный образец российского импортозамещенного самолета SJ-100 совершил первый полет, сообщил Минпромторг. Завершено расследование дела об убийстве первого главы ДНР Захарченко, сообщает ТАСС. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:48. ФСБ сообщает, что раскрыла жителя Калужской области, который собирался выехать на Украину воевать в составе запрещенного и признанного в РФ террористическим «Азова».

9:46. В Чехии начали расследование в отношении Райффайзенбанка из-за его работы в России, сообщает «Чешское телевидение».

9:44. Аэродромы Московского региона начали предоставлять планы полетов правоохранительным органам, потому что местные жители часто принимают воздушные суда малой авиации за украинские БПЛА и сообщают экстренным службам. Об этом рассказали РБК представители нескольких областных аэродромов.

9:07. Президенты Турции и России могут на планирующихся переговорах обсудить новую формулу для зерновой сделки. Об этом сообщает газета Hurriyet со ссылкой на свои источники.

9:00. Переговоры по гарантиям безопасности для Украины не завершатся ранее 2024 года, пишет The Wall Street Journal.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:59. Согласие Запада на удары Киева по Крыму является casus belli и дает РФ возможность действовать «против всех и каждого» в НАТО, заявил Медведев.

8:26. Московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром во вторник ограничивали полеты, в настоящее время работают в штатном режиме.

8:25. Опытный образец российского импортозамещенного самолета SJ-100 совершил первый полет, сообщил Минпромторг.

8:23. Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Как говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram, Украина пыталась атаковать «объекты на территории РФ» БПЛА самолетного типа. До этого российские военные сообщили, что сбили еще два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

8:23. Следственное управление СКР по Донецкой народной республике завершило расследование уголовного дела об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко в 2018 году. Об этом сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 551-й

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