VK запустил сервис по переносу данных из зарубежных облачных хранилищ

Принадлежащий VK сервис «Облако Mail.ru» сможет перенести данные из сторонних облачных хранилищ, в том числе зарубежных. Как сообщается в пресс-релизе VK, пользователи сторонних сервисов смогут подключить их к «Облако Mail.ru».

На сегодняшний день пользователям доступен перенос данных с 11 облачных сервисов, включая «Google Диск», Dropbox, OneDrive. Во время переноса форматы файлов конвертируются в форматы Microsoft Office.

В начале августа входящий в холдинг VK сервис «Почта Mail.ru» запустил новый домен xmail.ru, предназначенный для переноса писем из аккаунтов зарубежных сервисов с сохранением старого логина. Если пользователь не нуждается в переносе писем с зарубежных сервисов, ему будут предложены стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или internet.ru.