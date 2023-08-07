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Коммерсантъ FM
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Mail.ru запустил домен xmail.ru для переноса писем с зарубежных ящиков

Сервис «Почта Mail.ru» (входит в холдинг VK) запустил новый домен xmail.ru, предназначенный для переноса писем из аккаунтов зарубежных сервисов с сохранением старого логина. Зарегистрироваться по новому домену пользователи смогут с 7 августа.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе VK, новый адрес электронной почты будет начинаться с прежнего логина и заканчиваться на xmail.ru. Для создания почты и переноса писем нужно заполнить форму регистрации. После регистрации пользователь сможет перенести письма из прошлого аккаунта.

Почтовый ящик, зарегистрированный в домене xmail.ru, предназначен исключительно для переноса аккаунта с зарубежного сервиса. Если пользователь не нуждается в переносе писем с зарубежных сервисов, ему будут предложены стандартные доменные имена: mail.ru, bk.ru, inbox.ru, list.ru или internet.ru, которые действуют с 2020 года.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. Согласно документу, с декабря 2023 года регистрироваться на сайтах в рунете можно будет только с помощью российских номера и почты, биометрических данных или аккаунта на портале «Госуслуг».

Милена Костерева

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