Чистая прибыль «Северстали» по МСФО в первом полугодии сократилась на 11%

Горно-металлургическая компания «Северсталь» представила финансовые результаты за шесть месяцев 2023 года (.pdf). Согласно отчету, чистая прибыль компании по МСФО по итогам первого полугодия сократилась на 11% год к году, до 105,27 млрд руб.

Выручка «Северстали» в период с начала января по конец июня текущего года сократилась до 339,43 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2022 года показатель упал на 10%. В компании сокращение выручки объяснили снижением средних цен реализации. Однако снижение цен было частично компенсировано увеличением доли готовой металлопродукции в портфеле продаж и ростом объема продаж, говорится в отчете.

Вслед за выручкой на 12% снизился показатель EBITDA «Северстали». По итогам первого полугодия он опустился до 118,462 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 35% (-1 п.п. год к году)

Свободный денежный поток компании вырос на 1% год к году, до 60,05 млрд руб. За шесть месяцев 2023 года общий долг «Северстали» увеличился до 147,344 млрд руб. (+43% г/г) из-за переоценки в связи с ослаблением рубля. Чистый долг составил -153 402 млн руб.

Из отчета также следует, что из-за санкционного давления и последующего отказа от выплаты дивидендов денежные средства «Северстали» за отчетный период выросли до 300,75 млрд. руб. против 186,22 млрд. руб. по итогам 2022 года .

Владелец «Северстали» Алексей Мордашов попал под санкции ЕС в конце февраля 2022 года. В марте прошлого года «Северсталь» сообщила, что полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС. В июне санкции в отношении господина и Мордашова и Северстали ввели США. 23 августа 2023 года «Северсталь» попала в санкционный список Канады.

Милена Костерева