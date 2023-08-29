Гроссмейстеры свели конфликт вничью

В главном шахматном конфликте последних лет поставлена точка. Молодой американский гроссмейстер Ханс Ниманн и обвинявшие его в читерстве лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен и компания Chess.com отказались от взаимных претензий, оформившихся в судебный иск Ниманна, который требовал взыскать с оппонентов компенсацию за клевету в свой адрес. Это решение может помочь реанимировать карьеру американца. До прошлогоднего скандала, инициированного Карлсеном, она выглядела чрезвычайно многообещающей, но после него пошла под откос.
По словам Ханса Ниманна (справа), он с нетерпением ждет встреч с Магнусом Карлсеном «за шахматной доской, а не в зале суда»
Фото: Crystal Fuller / Saint Louis Chess Club
Компания Chess.com, владеющая крупнейшей игровой шахматной онлайн-площадкой, объявила о том, что достигла соглашения с американским гроссмейстером Хансом Ниманном. Суть его заключается в том, что «все разногласия» между ними «остаются в прошлом», а также в отказе от продолжения спора в судебных инстанциях.
Chess.com, признав, что в опубликованном ею в октябре прошлого года докладе нет «решающих доказательств» мошенничества Ниманна за доской, сообщила, что «с радостью» примет возвращение американца в ее турниры.
Кроме того, от претензий к Хансу Ниманну отказался лидер мировых шахмат Магнус Карлсен, десять лет владевший званием чемпиона мира и добровольно расставшийся с ним в 2022 году. Он также признал, что нет «решающих» доказательств читерства в исполнении Ниманна в прошлогодней партии против норвежца на турнире Sinquefield Cup. Карлсен добавил, что будет играть против Ханса Ниманна на будущих соревнованиях.
В заявлении самого Ниманна сказано, что он удовлетворен тем фактом, что его спор с Магнусом Карлсеном и Chess.com разрешился, и, поблагодарив за содействие адвокатскую контору Oved & Oved, он отметил, что «с нетерпением ждет» состязаний против Карлсена «за шахматной доской, а не в зале суда».
Эта новость похожа на точку, поставленную в самом громком в шахматах конфликте последних лет. Его спровоцировали два подряд демарша Магнуса Карлсена. В сентябре 2022 года норвежец перед четвертым туром престижного супертурнира Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе вдруг снялся с соревнований. Этот шаг последовал за неожиданным поражением Карлсена от невысоко котировавшегося на его фоне Ханса Ниманна, которому 20 лет исполнилось лишь в июне.
Магнус Карлсен официально не объяснял причины отказа от выступлений, но довольно четко дал понять, что подозревает молодого американца в читерстве, то есть использовании подсказок.
История вскоре продолжилась на следующем заметном соревновании, проходившем уже в онлайн-формате,— Julius Baer Generation Cup. Вновь встретившись с Хансом Ниманном, Магнус Карлсен во второй раз шокировал публику. В партии он сделал всего один ход, а после второго в исполнении соперника сообщил, что сдается, и отключился от трансляции. На этот раз, правда, намеками норвежец не ограничился, а прямо сказал, что не желает «играть против людей, которые занимались читерством в прошлом». Он уточнил, что, по его мнению, Ниманн прибегал к нему «гораздо чаще», нежели следует из его признания. Магнус Карлсен имел в виду интервью американца, в котором он признал, что действительно использовал подсказки в онлайн-партиях, но всего дважды и давным-давно, когда ему было 12 и 16 лет.
Шахматные эксперты, разумеется, заинтересовались биографией Ханса Ниманна, резко поднявшего свой рейтинг на рубеже предыдущего и нынешнего десятилетий. Но к единому мнению насчет того, насколько обоснованы слова Магнуса Карлсена, не представившего никаких прямых доказательств читерства, так и не пришли.
Правда, опубликованное через некоторое время после его повторного демарша исследование Chess.com однозначно говорило в пользу тех, кто Карлсена поддержал. Его выводы основывались на анализе партий Ханса Ниманна, сыгранных в последние годы. Резюме платформы представлялось шокирующим и ставящим под сомнение утверждения Ханса Ниманна. Ее эксперты констатировали, что, «весьма вероятно», Ниманн воспользовался «незаконной помощью» «более чем в ста онлайн-партиях», включая партии в рамках турниров с призовыми деньгами на кону.
Конфликт продолжился иском от Ханса Ниманна, поданном в Федеральный окружной суд Восточного округа штата Миссури. В нем американский гроссмейстер требовал взыскать рекордные для своего вида спорта $100 млн с группы ответчиков.
В список попали Магнус Карлсен, контролируемая Карлсеном компания Play Magnus Group, Chess.com, ее исполнительный директор Даниэль Ренш и знаменитый американский шахматист Хикару Накамура. Ниманн, разумеется, обвинял ответчиков в клевете. А их выбор был не случайным. Хикару Накамура, первый по популярности среди шахматных стримеров, как указал Ниманн, во время своих стримов часто и активно защищал версию Магнуса Карлсена. Chess.com, которая в прошлом году приобрела Play Magnus Group, также использовала свой сайт для того, чтобы, по мнению Ниманна, доказывать его нечестность, пусть никаких конкретных фактов у нее так и не появилось.
Помимо этого, в иске значился пункт, в котором Ханс Ниманн настаивал, что в ситуации с ним имело место нарушение акта Шермана, то есть американского антимонопольного законодательства. Он полагал, что по инициативе Магнуса Карлсена с его реноме «короля шахмат», обеспечивающим авторитет и медийность, друзей и бизнес-партнеров норвежца была организована информационная кампания с целью опорочить перспективного гроссмейстера и разрушить его репутацию. Ее итогом был запрещенный актом Шермана «групповой бойкот» Ниманна со стороны шахматного сообщества, а итогом бойкота — потеря им будущих доходов.
В иске Ханс Ниманн отметил, что на фоне скандала был внесен в черный список Chess.com и Play Magnus Group, а следовательно лишился возможности играть в их коммерческих турнирах. Но этим проблемы отнюдь не ограничивались. От матча с Ниманном отказался его сверстник, талантливый немецкий шахматист Винсент Каймер, а организаторы супертурнира в голландском Вейк-ан-Зе (он состоялся в январе) отозвали приглашение для американца. Собственно, на оценке потенциальных финансовых потерь Ханса Ниманна и основывалась гигантская сумма компенсации, которую он требовал с ответчиков.
Впрочем, то, что с ее взысканием у него не срастется, стало ясно еще в июне, когда суд отклонил иск Ниманна, посчитав, что его представителям не удалось доказать, что шахматисту был нанесен серьезный материальный ущерб именно из-за нарушения антитрастового законодательства. Точнее, из вердикта суда следовало, что Ниманн в принципе не мог ссылаться на него, поскольку под это законодательство подпадают действия, направленные на ограничение конкуренции и наносящие ущерб рынку и его игрокам. В случае с шахматами эту роль выполняют не шахматисты, а компании и лица, «управляющие профессиональными шахматными турнирами или развлекательными шахматными платформами». Их же скандал никак не затронул.
Случившееся все-таки мирное урегулирование конфликта по крайней мере сулит Хансу Ниманну реанимирование многообещающей карьеры, которая после скандала и в самом деле пошла под откос.
В 2023 году Ниманн, еще совсем недавно востребованный шахматист, нередко выступавший в элитных и дорогих соревнованиях, играл исключительно во второразрядных турнирах вроде Кубка Казахстана, шахматного фестиваля в Баку или румынского Гран-при Тимишоары. При этом играл нестабильно, иногда допуская провалы. Одержанные же в некоторых из этих турниров победы все равно не могли положительно сказаться на его рейтинге из-за слабости состава. Он уже упал на три с лишним сотни пунктов по сравнению с прошлогодними показателями, до скромной отметки 2660, а в классификации Международной шахматной федерации (FIDE) Ниманн в данный момент находится на 77-й строчке, в то время как Магнус Карлсен, на минувшей неделе выигравший бакинский Кубок мира, по-прежнему уверенно ее возглавляет.