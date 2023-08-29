Гроссмейстеры свели конфликт вничью

В главном шахматном конфликте последних лет поставлена точка. Молодой американский гроссмейстер Ханс Ниманн и обвинявшие его в читерстве лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен и компания Chess.com отказались от взаимных претензий, оформившихся в судебный иск Ниманна, который требовал взыскать с оппонентов компенсацию за клевету в свой адрес. Это решение может помочь реанимировать карьеру американца. До прошлогоднего скандала, инициированного Карлсеном, она выглядела чрезвычайно многообещающей, но после него пошла под откос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По словам Ханса Ниманна (справа), он с нетерпением ждет встреч с Магнусом Карлсеном «за шахматной доской, а не в зале суда»

Фото: Crystal Fuller / Saint Louis Chess Club По словам Ханса Ниманна (справа), он с нетерпением ждет встреч с Магнусом Карлсеном «за шахматной доской, а не в зале суда»

Фото: Crystal Fuller / Saint Louis Chess Club

Компания Chess.com, владеющая крупнейшей игровой шахматной онлайн-площадкой, объявила о том, что достигла соглашения с американским гроссмейстером Хансом Ниманном. Суть его заключается в том, что «все разногласия» между ними «остаются в прошлом», а также в отказе от продолжения спора в судебных инстанциях.

Chess.com, признав, что в опубликованном ею в октябре прошлого года докладе нет «решающих доказательств» мошенничества Ниманна за доской, сообщила, что «с радостью» примет возвращение американца в ее турниры.

Кроме того, от претензий к Хансу Ниманну отказался лидер мировых шахмат Магнус Карлсен, десять лет владевший званием чемпиона мира и добровольно расставшийся с ним в 2022 году. Он также признал, что нет «решающих» доказательств читерства в исполнении Ниманна в прошлогодней партии против норвежца на турнире Sinquefield Cup. Карлсен добавил, что будет играть против Ханса Ниманна на будущих соревнованиях.

В заявлении самого Ниманна сказано, что он удовлетворен тем фактом, что его спор с Магнусом Карлсеном и Chess.com разрешился, и, поблагодарив за содействие адвокатскую контору Oved & Oved, он отметил, что «с нетерпением ждет» состязаний против Карлсена «за шахматной доской, а не в зале суда».

Эта новость похожа на точку, поставленную в самом громком в шахматах конфликте последних лет. Его спровоцировали два подряд демарша Магнуса Карлсена. В сентябре 2022 года норвежец перед четвертым туром престижного супертурнира Sinquefield Cup в американском Сент-Луисе вдруг снялся с соревнований. Этот шаг последовал за неожиданным поражением Карлсена от невысоко котировавшегося на его фоне Ханса Ниманна, которому 20 лет исполнилось лишь в июне.

Магнус Карлсен официально не объяснял причины отказа от выступлений, но довольно четко дал понять, что подозревает молодого американца в читерстве, то есть использовании подсказок.

История вскоре продолжилась на следующем заметном соревновании, проходившем уже в онлайн-формате,— Julius Baer Generation Cup. Вновь встретившись с Хансом Ниманном, Магнус Карлсен во второй раз шокировал публику. В партии он сделал всего один ход, а после второго в исполнении соперника сообщил, что сдается, и отключился от трансляции. На этот раз, правда, намеками норвежец не ограничился, а прямо сказал, что не желает «играть против людей, которые занимались читерством в прошлом». Он уточнил, что, по его мнению, Ниманн прибегал к нему «гораздо чаще», нежели следует из его признания. Магнус Карлсен имел в виду интервью американца, в котором он признал, что действительно использовал подсказки в онлайн-партиях, но всего дважды и давным-давно, когда ему было 12 и 16 лет.

Шахматные эксперты, разумеется, заинтересовались биографией Ханса Ниманна, резко поднявшего свой рейтинг на рубеже предыдущего и нынешнего десятилетий. Но к единому мнению насчет того, насколько обоснованы слова Магнуса Карлсена, не представившего никаких прямых доказательств читерства, так и не пришли.

Правда, опубликованное через некоторое время после его повторного демарша исследование Chess.com однозначно говорило в пользу тех, кто Карлсена поддержал. Его выводы основывались на анализе партий Ханса Ниманна, сыгранных в последние годы. Резюме платформы представлялось шокирующим и ставящим под сомнение утверждения Ханса Ниманна. Ее эксперты констатировали, что, «весьма вероятно», Ниманн воспользовался «незаконной помощью» «более чем в ста онлайн-партиях», включая партии в рамках турниров с призовыми деньгами на кону.

Конфликт продолжился иском от Ханса Ниманна, поданном в Федеральный окружной суд Восточного округа штата Миссури. В нем американский гроссмейстер требовал взыскать рекордные для своего вида спорта $100 млн с группы ответчиков.

В список попали Магнус Карлсен, контролируемая Карлсеном компания Play Magnus Group, Chess.com, ее исполнительный директор Даниэль Ренш и знаменитый американский шахматист Хикару Накамура. Ниманн, разумеется, обвинял ответчиков в клевете. А их выбор был не случайным. Хикару Накамура, первый по популярности среди шахматных стримеров, как указал Ниманн, во время своих стримов часто и активно защищал версию Магнуса Карлсена. Chess.com, которая в прошлом году приобрела Play Magnus Group, также использовала свой сайт для того, чтобы, по мнению Ниманна, доказывать его нечестность, пусть никаких конкретных фактов у нее так и не появилось.

Помимо этого, в иске значился пункт, в котором Ханс Ниманн настаивал, что в ситуации с ним имело место нарушение акта Шермана, то есть американского антимонопольного законодательства. Он полагал, что по инициативе Магнуса Карлсена с его реноме «короля шахмат», обеспечивающим авторитет и медийность, друзей и бизнес-партнеров норвежца была организована информационная кампания с целью опорочить перспективного гроссмейстера и разрушить его репутацию. Ее итогом был запрещенный актом Шермана «групповой бойкот» Ниманна со стороны шахматного сообщества, а итогом бойкота — потеря им будущих доходов.

В иске Ханс Ниманн отметил, что на фоне скандала был внесен в черный список Chess.com и Play Magnus Group, а следовательно лишился возможности играть в их коммерческих турнирах. Но этим проблемы отнюдь не ограничивались. От матча с Ниманном отказался его сверстник, талантливый немецкий шахматист Винсент Каймер, а организаторы супертурнира в голландском Вейк-ан-Зе (он состоялся в январе) отозвали приглашение для американца. Собственно, на оценке потенциальных финансовых потерь Ханса Ниманна и основывалась гигантская сумма компенсации, которую он требовал с ответчиков.

Впрочем, то, что с ее взысканием у него не срастется, стало ясно еще в июне, когда суд отклонил иск Ниманна, посчитав, что его представителям не удалось доказать, что шахматисту был нанесен серьезный материальный ущерб именно из-за нарушения антитрастового законодательства. Точнее, из вердикта суда следовало, что Ниманн в принципе не мог ссылаться на него, поскольку под это законодательство подпадают действия, направленные на ограничение конкуренции и наносящие ущерб рынку и его игрокам. В случае с шахматами эту роль выполняют не шахматисты, а компании и лица, «управляющие профессиональными шахматными турнирами или развлекательными шахматными платформами». Их же скандал никак не затронул.

Случившееся все-таки мирное урегулирование конфликта по крайней мере сулит Хансу Ниманну реанимирование многообещающей карьеры, которая после скандала и в самом деле пошла под откос.

В 2023 году Ниманн, еще совсем недавно востребованный шахматист, нередко выступавший в элитных и дорогих соревнованиях, играл исключительно во второразрядных турнирах вроде Кубка Казахстана, шахматного фестиваля в Баку или румынского Гран-при Тимишоары. При этом играл нестабильно, иногда допуская провалы. Одержанные же в некоторых из этих турниров победы все равно не могли положительно сказаться на его рейтинге из-за слабости состава. Он уже упал на три с лишним сотни пунктов по сравнению с прошлогодними показателями, до скромной отметки 2660, а в классификации Международной шахматной федерации (FIDE) Ниманн в данный момент находится на 77-й строчке, в то время как Магнус Карлсен, на минувшей неделе выигравший бакинский Кубок мира, по-прежнему уверенно ее возглавляет.

Алексей Доспехов