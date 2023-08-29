Движение по Митрофаньевскому мосту ограничат из-за ремонта

В Петербурге начинаются работы по ремонту Митрофаньевского моста через Обводный канал в створе Митрофаньевского проспекта в Адмиралтейском районе города. На переправе заменят асфальтобетонное покрытие, сообщили 29 августа в СПб ГБУ «Мостотрест».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СПб ГБУ «Мостотрест» Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

В связи с проведением ремонта движение автотранспорта на мосту ограничат с 30 августа до 10 сентября. Работа по замене асфальта будет проводиться поэтапно, уточнили на предприятии.

Ранее «Ъ-СПб» писал, в центре Петербурга также начались ремонтные работы на Нижнем Лебяжьем мосту через Лебяжью канавку.

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