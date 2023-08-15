В центре Петербурга начался ремонт моста через Лебяжью канавку

Специалисты СПб ГБУ «Мостотрест» в центре Санкт-Петербурга начали ремонтные работы на Нижнем Лебяжьем мосту через Лебяжью канавку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба КРТИ Фото: Пресс-служба КРТИ

Как сообщили 15 августа в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, на переправе предстоит провести целый комплекс восстановительных мероприятий: в частности, на металлических конструкциях перильного ограждения будут выполнены работы по антикоррозионной защите, произведена очистка и расшивка швов между гранитными блоками облицовки фасадных поверхностей, устоев, плитами тротуара. Все гранитные поверхности планируется очистить от накопившейся пыли и загрязнений.

На время ремонта на Нижнем Лебяжьем мосту будут вводиться временные ограничения для движения пешеходов, предупредили в КРТИ.

Завершить ремонтные работы на переправе планируется осенью этого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге отремонтируют перила Красного моста через реку Мойку, соединяющего Казанский и 2-й Адмиралтейский острова.

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