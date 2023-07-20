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Коммерсантъ FM
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СКР и МВД провели рейды на предприятиях в Котельниках по делу о незаконной миграции

Сотрудники Следственного комитета России и МВД провели обыски и рейды по фактам организации незаконной миграции в подмосковных Котельниках. В ходе оперативных мероприятий проверили более 150 мигрантов, пятеро из которых находились в РФ незаконно, сообщает СКР.

«Руководством предприятий, расположенных на территории г. о. Котельники, организовано незаконное пребывание иностранных граждан путем предоставления им работы без приобретения необходимого для этого патента и места проживания в нежилых помещениях организаций. Одному из предпринимателей следователем уже предъявлено обвинение»,— сообщили в СКР.

Обыски по 26 адресам проводились в рамках расследования уголовного дела по факту организации незаконного пребывания мигрантов на территории Котельников (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ).

7 июля в Котельниках силовики уже проводили подобный рейд, но коснулся он не предприятий, где работают мигранты, а местного молельного дома. В мусульманский центр, расположенный по адресу Дзержинское шоссе, д. 5/3, ворвались сотрудники ОМОНа, которые вели себя грубо, не дали завершить молитву, рассказал «Ъ» глава Духовного управления мусульман Московской области муфтий Рушан Аббясов. Глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковали действия правоохранителей и назвали его «провокацией» и нарушением прав мусульман.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Мусульмане Котельников просят защитить их от силовиков».

Александр Кислов

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