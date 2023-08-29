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Департамент по развитию муниципальных образований Воронежской области возглавил Валерий Мелещенко

Губернатор Александр Гусев назначил руководителем департамента по развитию муниципальных образований правительства Воронежской области Валерия Мелещенко, сообщает пресс-служба облправительства. Зампред облправительства Виктор Логвинов во вторник представил господина Мелещенко сотрудникам департамента.

Валерий Мелещенко сменил на должности 64-летнего Василия Тарасенко, который «по своей инициативе» уволился с 25 августа.

Ранее господин Мелещенко работал первым заместителем руководителя департамента аграрной политики облправительства, занимал должность замглавы департамента строительной политики Воронежской области—начальника отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса. До этого — работал заместителем главы администрации пригородного Семилукского района.

Сергей Калашников

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