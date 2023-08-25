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Уволился глава департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области Василий Тарасенко

Губернатор Александр Гусев подписал указ об увольнении руководителя департамента по развитию муниципальных образований 64-летнего Василия Тарасенко. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Воронежской области. Господин Тарасенко «освобождается от должности 25 августа 2023 года в связи с досрочным прекращением своих полномочий по инициативе работника», говорится в сообщении облправительства.

На своем посту Василий Тарасенко работал почти 13 лет — с декабря 2010-го. До этого с 2007 года занимал пост замруководителя управления делопроизводства администрации Воронежской области — начальника организационного отдела Трудовую деятельность начал в 1977 году водителем колхоза «1-я Пятилетка» Подгоренского района Воронежской области. После окончания сельскохозяйственного вуза работал главным бухгалтером совхоза «Куракинский» Орловской области, завотделом Верхнемамонского райисполкома, заместителем главы администрации Верхнемамонского района, зампредом областного комитета по культуре.

Мария Старикова

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