Смольный потратит 150 млн рублей на премии учреждениям культуры

Власти Санкт-Петербурга поощрят премиями коллективы государственных учреждений культуры за 2022 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов. Общий объем расходов бюджета на выплату этих премий составит 150 млн рублей, сообщили в пресс-службе Смольного.

В числе получателей премии — «Театр-фестиваль "Балтийский дом", театры «Приют Комедианта» и «Суббота», СПб ГАУК «Музыкальный театр им. Ф.И. Шаляпина», Театр Эстрады имени Аркадия Райкина», БКЗ «Октябрьский», Санкт-Петербургская филармония джазовой музыки», СПб ГБУК «Петербург-концерт», кинотеатр «Аврора» и другие учреждения культуры.

Как уточнили в городской администрации, ежегодно вручается 17 премий. В одной или нескольких номинациях они могут не присуждаться или может быть присуждено несколько премий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Смольном также решили отметить премиями юных спортсменов и их тренеров.

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