Юные спортсмены получат премии от правительства Петербурга

Власти Санкт-Петербурга намерены поощрить премиями юных спортсменов и тренеров, «осуществляющих спортивную подготовку спортивных сборных команд в 2023 году». Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Как уточнили в Смольном, премию в размере 25 тыс. рублей получат 15 одаренных детей-спортсменов и пять тренеров, отобранных комиссией по наградам комитета по физической культуре и спорту.

Основными критериями отбора детей-спортсменов станут результаты выступлений на официальных международных, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях в 2022 году. Основные критерии отбора тренеров — это результаты выступлений их воспитанников.

В целом за 2023 год профильная комиссия рассмотрела 242 пакета документов. Премии получат 15 юных спортсменов, победивших или занявших призовые места на чемпионатах, кубках и первенствах мира, Европы и России и Спартакиаде молодежи России.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на реконструкцию и строительство гребной базы «Знамя» на Крестовском острове в Петербурге потратят 2,7 млрд рублей.

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