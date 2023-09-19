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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 54 года абсолютному чемпиону мира среди профессионалов, заслуженному мастеру спорта СССР Константину Цзю

Константин Цзю

Константин Цзю

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Константин Цзю

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Его поздравляет актриса Эвелина Бледанс:

— Костя, дорогой наш! Ты наш друг семьи, Сема всегда смотрит на тебя как на главный ориентир настоящего мужчины, спортсмена и борца. Человека с огромной силой воли и духа. Твои боксерские перчатки с автографом для него всегда являются одними из самых важных вещей в нашем доме. Мы тебя очень любим и обожаем. Всю твою семью и всех твоих деток. Желаю тебе наикрепчайшего здоровья. Хочу пожелать тебе всего самого хорошего. Надеюсь, что мы будем чаще встречаться с тобой. Всегда очень скучаю по тебе!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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