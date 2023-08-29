Минтранс уточнил список документов для покупки билетов на поезд

Минтранс России конкретизировал перечень документов, удостоверяющих личность, по которым можно купить билеты на поезда дальнего следования. Список приведен в приказе ведомства, утвержденном 5 сентября 2022 года. Он вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 2029-го.

Согласно приказу министерства, билеты на поезда можно приобрести по следующим документам:

паспорту — внутригражданскому, заграничному, дипломатическому, служебному, паспорту гражданина СССР, паспорту иностранного гражданина;

свидетельству о рождении (для пассажиров младше 14 лет);

удостоверению личности военнослужащего или моряка; военному билету военнослужащих и курсантов военных образовательных организаций;

справке об освобождении из мест лишения свободы или документу, удостоверяющему личность осужденного;

временному удостоверению личности гражданина России;

виду на жительство иностранца или лица без гражданства; свидетельству о возвращении из стран СНГ; справке о следовании иностранца в посольство своей страны;

другим документам, удостоверяющим личность иностранца или лица без гражданства.

В начале 2024 года РЖД, Минцифры и Минтранс планируют провести эксперимент, который, как узнал «Ъ», позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать свою личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов. Поставщики систем распознавания лиц отмечают, что для реализации проекта ОАО РЖД потребуется парк планшетов. В Минцифры уточнили, что внедрение биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть в поезд, «а также повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без предъявления паспорта».

Подробнее — в материале «Ъ» «Биометрия выходит на перрон».

Милена Костерева