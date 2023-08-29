В Новосибирске запретили полет беспилотников в День знаний и в дни голосования

В Новосибирске ввели запрет на полет беспилотных воздушных судов. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Запрет введен на «период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний», а также на дни голосования в ходе сентябрьских выборов. Напомним, голосование на выборах губернатора Новосибирской области будет идти три дня — с 8 по 10 сентября.
«Такое решение было принято на совместном заседании городской антитеррористической комиссии и оперативной группы в городе Новосибирске в целях антитеррористической защищенности образовательных учреждений и объектов проведения единого дня голосования»,— пояснили в мэрии.
Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее запрет на полет дронов 1 сентября был установлен в Красноярске.