В Новосибирске запретили полет беспилотников в День знаний и в дни голосования

В Новосибирске ввели запрет на полет беспилотных воздушных судов. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Запрет введен на «период проведения мероприятий, посвященных Дню знаний», а также на дни голосования в ходе сентябрьских выборов. Напомним, голосование на выборах губернатора Новосибирской области будет идти три дня — с 8 по 10 сентября.

«Такое решение было принято на совместном заседании городской антитеррористической комиссии и оперативной группы в городе Новосибирске в целях антитеррористической защищенности образовательных учреждений и объектов проведения единого дня голосования»,— пояснили в мэрии.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее запрет на полет дронов 1 сентября был установлен в Красноярске.

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Валерий Лавский