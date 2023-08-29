Комитет Госдумы попросил объяснить решение убрать Пушкина из программы ЕГЭ

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей направил письмо главе Минпросвещения Сергею Кравцову в связи с информацией о решении убрать некоторых классиков из программы подготовки к ЕГЭ. Депутаты попросили объяснить решение. Роспотребнадзор ранее сообщил, что произведения этих классиков все еще могут быть использованы в некоторых заданиях.

В письме указано, что Федеральный институт педагогических измерений исключил из программы подготовки к ЕГЭ произведения таких классиков, как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов и Николай Гоголь, передает «РИА Новости». Вместе с тем в нем появляются иностранные писатели. Комитет попросил разъяснить «формирование списка литературы по программе подготовки к ЕГЭ».

Все произведения и авторы вплоть до второй половины XIX века убрали в демонстрационном варианте кодификатора ЕГЭ на сайте Федерального института педагогических измерений. При этом в экзамен добавлен ряд зарубежных авторов — Умберто Эко, Томас Стернз Элиот, а также представители литературы народов России XX века. Роспотребнадзор утверждает, что произведения Золотого века не исключены из ЕГЭ по литературе в 2024 году и могут быть использованы в некоторых заданиях. Ведомство объясняло, что в кодификаторе отражены только те произведения, которые школьники проходят в 11-м классе. На экзамене, как и прежде, могут быть задания по произведениям Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Дениса Фонвизина, Гавриила Державина.

Леонид Уварчев