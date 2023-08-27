В демо-версию кодификатора ЕГЭ по литературе не включили произведения Пушкина

Из ЕГЭ по литературе 2024 года убрали все произведения и авторов вплоть до второй половины 19-го века, следует из демонстрационного варианта кодификатора экзамена, опубликованного на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). При этом в экзамен добавлены ряд зарубежных авторов — Умберто Эко, Томаз Стернз Элиот, а также представители литературы народов России 20-го века. По мнению составителей, обучающиеся по итогам экзамена должны будут продемонстрировать «сформированность российской гражданской идентичности» и «готовность к служению и защите Отечества».

Согласно демо-версии проекта кодификатора, из экзамена полностью убрали разделы о древнерусской литературе, литературе 18-го века, а также литературе первой половины 19-го века. В частности, речь идет о таких писателях как Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Николай Гоголь, Денис Фонвизин, Гавриил Державин, Василий Жуковский и Александр Грибоедов.

При этом в разделе кодификатора о результатах освоения основной образовательной программы среднего общего образования есть сноска, согласно которой произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Василия Жуковского и Александра Грибоедова могут быть использованы при выполнении сопоставительных заданий ЕГЭ и написании сочинения. В экзамен также предлагается добавить разделы о литературе народов России, поэзии и прозе Великой Отечественной войны и роман Александра Фадеева «Молодая гвардия».

Кроме того, составители экзамена отмечают, что итоги выполнения ЕГЭ связаны с достижением школьниками определенных личностных результатов освоения образовательной программы. А значит по итогам экзамена школьники должны продемонстрировать, в частности, «сформированность российской гражданской идентичности», «патриотизма», «идейную убежденность», «готовность к служению и защите Отечества» и «осознание духовных ценностей российского народа».

Изменения коснулись и ЕГЭ по истории. В экзамен включили задания, связанные с военной операцией на Украине и присоединенными к России регионами. Например, школьники должны будут расположить в хронологическом порядке исторические события, в числе которых подписание договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.