Рособрнадзор: из ЕГЭ по литературе не исключили произведения Золотого века

Произведения Золотого века не исключены из Единого госэкзамена по литературе в 2024 году и могут быть использованы в некоторых заданиях. Об этом журналистам сообщили в Рособрнадзоре, передает ТАСС. Ранее на сайте ФИПИ опубликовали демоверсию кодификатора ЕГЭ по литературе, в которой больше нет основных произведений до второй половины XIX века.

В Рособрнадзоре пояснили, что в кодификаторе отражены только те произведения, которые школьники проходят в 11-м классе. На экзамене, как и прежде, могут быть задания по произведениям Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Николая Гоголя, Дениса Фонвизина, Гавриила Державина.

При этом в ведомстве отметили, что знание произведений первой половины XIX века, включая тексты Александра Пушкина и Николая Гоголя, проверятся в рамках ОГЭ, который школьники сдают в 9-м классе. В 11-м классе проверяется прежде всего знание произведений «более позднего периода».

Между тем, согласно демоверсии кодификатора, в экзамен добавили зарубежных авторов —Умберто Эко и Томаса Стернза Элиота. Составители экзамена считают, что обучающиеся по итогам экзамена должны будут продемонстрировать «сформированность российской гражданской идентичности» и «готовность к служению и защите Отечества».

Лусине Баласян