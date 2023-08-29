Экспорт угля не размоешь добела

Морской экспорт угля в августе будет на уровне июля, следует из данных Kpler. Угольные компании смогли переориентировать поставки после размыва путей на БАМе, в результате которого, в частности, существенно сократился экспорт через Ванино. В остальном вывоз угля в России растет. По мнению экспертов и чиновников, добыча и экспорт угля, скорее всего, останутся на уровне прошлого года, однако маржинальность отрасли сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Морской экспорт российского угля в августе будет на уровне июля, несмотря на размытые пути на БАМе. По предварительным данным Kpler, с начала месяца через российские порты на экспорт было отгружено 15,2 млн тонн против 15,7 млн тонн в июле.

19 августа в Северо-Байкальском районе Бурятии из-за аномальных дождей из берегов вышла река Холодная. Она подмыла мост на БАМе и прилегающую к нему насыпь, сквозное движение на магистрали было прервано, и угольные компании были вынуждены переориентировать поставки. Поезда были пущены через поврежденный участок уже 23 августа, однако после ЧП ОАО РЖД ввело запрет на погрузку на Ванино и Совгавань до 26 августа, также действовал запрет по другим причинам на погрузку угля на часть терминалов Находки и Владивостока. По данным Kpler, экспорт через Ванино снизился на 30%, до 1,7 млн тонн угля. Экспорт через Находку вырос в августе на 7%, до 1,2 млн тонн, через Восточный — также на 7%, до 2,6 млн тонн.

Весь российский морской экспорт за восемь месяцев, согласно предварительной информации, демонстрирует рост на 6%, до 121 млн тонн. Впрочем, за последние восемь месяцев 2022 года он был почти таким же (122 млн тонн). Годом ранее российский экспорт претерпевал серьезные изменения. Для угольных компаний был потерян украинский и польский рынок, куда отгрузки шли в основном по железной дороге (экспорт в Европу и Украину в 2021 году составлял 64 млн тонн), и Россия вынуждена была перераспределить эти объемы в АТР, куда в 2022 году было поставлено 140 млн тонн угля — преимущественно морем. По данным Argus, в 2022 году российский экспорт энергетического угля морским транспортом вырос на 10,5% по сравнению с 2021 годом.

Минэнерго ожидает сохранение добычи и экспорта угля на уровне 2022 года, когда производство составило 443,6 млн тонн, а экспорт — 210,9 млн тонн. Поставки в Китай выросли на 11,2%, до 60 млн тонн, а в Индию — на 147,8%, до 16,7 млн. Удержать объемы удалось в том числе за счет дисконтов на российский уголь. Замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников в интервью «ИнфоТЭК» заявил, что дисконты на российский уголь к мировым бенчмаркам постепенно снижаются, хотя сильно зависят от качественных характеристик поставляемой продукции. «Особенно это касается скидок на коксующийся уголь на всех направлениях экспорта,— пояснял он.— По энергетическому углю размер дисконтов сведен до минимума и не столь критичен для экономик угольных экспортеров». Однако маржинальность отрасли снизилась, отметил замминистра. «Низкая маржа в западном направлении отчасти компенсируется объемами, отгружаемыми в восточном направлении,— говорил он.— Наиболее рентабельным направлением поставок угля за границу остаются порты Дальнего Востока, из которых удобнее и выгоднее всего поставлять твердое топливо в Китай и Индию». Однако развитие погрузки там сдерживает нехватка железнодорожной инфраструктуры, добавил господин Мочальников.

Определенный прирост отгрузки в сентябре и октябре вероятен, считает независимый промышленный эксперт Максим Шапошников. Однако ноябрь и декабрь традиционно покажут более низкую динамику погрузки в свете увеличения смерзаемости угля и, как следствие, образования пробок в портах. Таким образом, считает аналитик, результаты морской отгрузки этого года будут выше прошлогодних, но вряд ли этот прирост будет значимым. «Ожидать, что уже в этом году железнодорожная инфраструктура позволит существенно увеличить экспорт на фоне переориентации нефтяных грузов на восток, пока преждевременно»,— говорит он.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов