Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 9815 очков. 2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9795. 3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6260. 4 (4). Хольгер Руне (Дания) — 4790. 5 (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4715. 6 (6). Янник Синнер (Италия) — 4645. 7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4580. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 4515. 9 (9). Тейлор Фриц — 3605. 10 (10). Фрэнсис Тиафо (оба — США) — 3050. 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2845. 12 (12). Александр Зверев (Германия) — 2670. 13 (13). Алекс де Минор (Австралия) — 2595. 14 (14). Томми Пол (США) — 2570. 15 (15). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 2375. 16 (16). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2075. 17 (17). Хуберт Хуркач (Польша) — 2035. 18 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 2005. 19 (19). Григор Димитров (Болгария) — 1690. 20 (20). Франсиско Серундоло (Аргентина) — 1600… 60 (61). Роман Сафиуллин — 857… 77 (76). Аслан Карацев — 773... 83 (84). Александр Шевченко — 699… 98 (97). Павел Котов (все — Россия) — 603.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 9955 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8746. 3 (3). Джессика Пегула (США) — 5945. 4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 5670. 5 (5). Унс Джабир (Тунис) — 4831. 6 (6). Кори Гауфф (США) — 4595. 7 (7). Каролин Гарсия (Франция) — 3820. 8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3585. 9 (9). Маркета Вондроушова — 3401. 10 (10). Каролина Мухова — 2995. 11 (11). Петра Квитова — 2920. 12 (12). Барбора Крейчикова (все — Чехия) — 2811. 13 (15). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2605. 14 (13). Дарья Касаткина — 2560. 15 (14). Людмила Самсонова — 2525. 16 (16). Вероника Кудерметова (все — Россия) — 2480. 17 (17). Мэдисон Кис (США) — 2290. 18 (18). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2235. 19 (19). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2220. 20 (22). Екатерина Александрова — 2190… 27 (27). Анастасия Потапова — 1675... 38 (39). Анна Блинкова — 1283… 63 (67). Мирра Андреева — 909... 66 (64). Элина Аванесян — 901... 72 (78). Камилла Рахимова — 846... 84 (85). Диана Шнайдер — 772... 89 (87). Анна Калинская — 755… 98 (99). Анастасия Павлюченкова (все — Россия) — 720.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.