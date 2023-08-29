На Мосбирже поторгуют данными

Московская биржа создает информационный центр для обеспечения участников рынка ценовыми и аналитическими данными на внебиржевые товары РФ и стран СНГ. Планируется предоставлять порядка 3 тыс. индикаторов и более 300 рыночных отчетов по нефтяной, нефтеперерабатывающей и угольной отраслям, химии и нефтехимии, рынкам металлов и агропродукции. Проект готовился полгода, запуск запланирован на сентябрь. Эксперты позитивно оценивают появление сервиса, поскольку зарубежные аналоги ушли из России, но сомневаются в качестве и полноте информации, особенно на первом этапе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В пресс-службе Московской биржи “Ъ” рассказали о запуске информационно-аналитического центра (ИАЦ) для предоставления клиентам данных по нефтяной, нефтеперерабатывающей и угольной отраслям, химии и нефтехимии, рынкам металлов и агропродукции. Как пояснил управляющий директор по управлению и монетизации данных биржи Анджей Аршавский, там наняли команду, ранее представлявшую «Кортес», которая собирала информацию для крупнейших мировых терминалов.

До 2022 года основными поставщиками данных были Bloomberg и Refinitiv (ранее Reuters), но после начала военных действий на Украине они ушли из России. После ухода иностранных вендоров биржа «решила взять команду на борт и, усилив ее, начать оказывать новые информационные услуги, чтобы заполнить вакуум на рынке», пояснил господин Аршавский. По его словам, планируется поставлять порядка 3 тыс. индикаторов и более 300 рыночных отчетов: розничные, оптовые, спотовые и региональные цены производителей, данные об объемах производства, добычи, переработки, поставки, логистике.

Подготовка шла полгода, говорит топ-менеджер, готов софт и собрана команда, ИАЦ заработает в сентябре. Откуда он будет получать данные в условиях, когда большинство официальной статистики в РФ закрыто и не публикуется, не уточняется.

Стоимость создания такого центра может составлять 1–3 млрд руб., полагает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян: самая простая стратегия — собрать небольшой координационный центр для закупки данных у специализированных объединений, самая затратная — собрать собственных экспертов. Сейчас ценовые индикативы и прогнозы по сырьевым товарам предоставляются отраслевыми ассоциациями и агентствами, которые проводят интервью производителей, трейдеров и экспертов, отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота, ценовой мониторинг по каждой номенклатуре сырьевых товаров может стоить порядка 1 млн руб. в год.

Для приблизительной оценки стоимости услуг для конечных пользователей можно использовать данные иностранных сервисов, отмечает Дмитрий Леснов из «Финама»: «У Bloomberg и Refinitiv была подписочная модель, и стоимость зависела от объема запрашиваемых данных. Цены начиналась от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. А так как в большинстве случаев требовались комплексные данные, счета легко могли превышать несколько сотен тысяч долларов в месяц». Однако, подчеркивает он, в случае с ИАЦ Мосбиржи «масштаб не совсем сопоставим».

Необходимость создания ИАЦ продиктована возросшей ролью внебиржевой торговли и новыми цепочками поставок сырьевых товаров, считает Андрей Бархота. В условиях ограниченного круга участников сделок и действия санкций ценовые индикаторы «начинают носить дискреционный характер, а информация, базирующаяся на экспертных оценках, дает в целом удовлетворительный результат», уточнил он. Для принятия решений инвесторам необходима информация, которую сейчас трейдеры собирают по крупицам, такой продукт точно необходим, полагает господин Леснов.

Однако эксперты отмечают и слабые стороны проекта. Риски результатов работы нового ИАЦ «проистекают из самой сущности прогноза цен без достаточной ликвидности сделок», говорит госпожа Авакимян: «Могут быть серьезные искажения, связанные с тем, что оценщики-эксперты сместят вектор от сравнительного к затратному подходу. В результате дисперсия колебаний цен сделок снизится, но при росте объемов сделок возможны резкие рывки индикативных цен». Господин Леснов допускает, что «на первом этапе информация ИАЦ Мосбиржи будет достаточно ограниченной по сравнению с мировыми аналогами».

Ксения Куликова