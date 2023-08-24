Трудопроводный газ

Цены на газ в Европе рухнули на 25% за последние два дня на фоне новостей о том, что работники австралийской Woodside Energy отказались от проведения забастовки на ее СПГ-заводе. Впрочем, профсоюз сотрудников двух австралийских СПГ-заводов Chevron, напротив, проголосовал за начало забастовки, дата которой пока не назначена. Также на поставках СПГ может сказаться начало сезона ураганов в США. Аналитики, впрочем, не ожидают серьезного роста цен в краткосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники австралийской Woodside Energy

Фото: Woodside Energy Сотрудники австралийской Woodside Energy

Фото: Woodside Energy

Стоимость газа по итогам торгов на площадке TTF в Нидерландах 24 августа выросла на 13,2% и составила €32,2 за 1 МВт•ч ($360 за 1 тыс. кубометров). В начале торгов падение было еще более существенным — до 18%. Днем ранее котировки уже падали на 14,2%, по мере того как опасения участников рынка о возможных перебоях с поставками СПГ из Австралии начали ослабевать. При этом 22 августа котировки впервые с начала лета превышали $500 за 1 тыс. кубометров.

Текущая динамика связана с новостями об отмене намеченной на 2 сентября забастовки на газовых платформах австралийской нефтегазовой компании Woodside Energy. Речь идет о морских платформах North Rankin, Goodwyn Alpha и Angel, расположенных на северо-западе Австралии, которые обеспечивают газом СПГ-завод North West Shelf LNG мощностью 16,9 млн тонн в год. Представители Woodside достигли принципиального соглашения с профсоюзом об изменении заработной платы и условий труда.

При этом профсоюз, представляющий интересы сотрудников заводов Chevron, напротив, высказался за проведение забастовки. Речь идет о двух СПГ-заводах — Chevron Wheatstone Downstream (мощность 8,9 млн тонн в год) и Gorgon LNG (15,6 млн тонн в год). По данным австралийского профсоюза, кратковременные (в течение 12 часов) и более длительные остановки работы, в том числе прекращение отгрузок СПГ, а также бессрочный запрет на выполнение сверхурочных работ на объекте поддержали около 98% работников. Неопределенность вопроса с забастовками на трех платформах, на которые приходится около 10% производства СПГ в мире, подняла азиатские спотовые цены на газ в августе более чем на 25%.

81,9 миллиона тонн составили поставки СПГ из Австралии в 2022 году

В то же время голосование не означает неизбежность забастовок на СПГ-проектах Chevron. Теперь профсоюз должен минимум за семь дней уведомить Chevron о фактической дате начала забастовки, что дает время для переговоров. В компании заявили, что продолжат предпринимать шаги для поддержания безопасной и надежной работы в случае сбоев на предприятиях.

Дополнительную напряженность на рынке может создать начало сезона ураганов в США. Так, тропический шторм Harold, который изначально формировался как ураган, уже повлиял на работу нефтегазовых предприятий на юго-восточном побережье штата Техас, поскольку многие из них сократили производство в качестве предосторожности. По данным Refinitiv, объем газа, поступающего на СПГ-терминал Cheniere Energy в Корпус-Кристи, 23 августа мог упасть почти на 30%, до 1,5 млрд кубических футов в сутки. Эксперты Enverus Intelligence Research предполагают, что в случае урагана в Мексиканском заливе остановится примерно 40% добычи нефти и газа, а на восстановление показателей может уйти около недели.

Начальник Центра ценовых индексов Газпромбанка Наталья Порохова отмечает, что все же основными фундаментальными факторами, влияющими на цены на СПГ в мире, остаются слабый спрос в Европе и существенные запасы газа после предыдущего отопительного сезона, что позволило достичь 90% заполненности ПХГ уже в августе.

При этом в среднедолгосрочном периоде на рынке СПГ ожидается дефицит мощностей, о чем свидетельствует высокая активность Китая и других стран Азии на рынке долгосрочных контрактов на СПГ в июне—июле, полагает эксперт.

По данным центра, последние контракты заключались с более высокими коэффициентами привязки к нефти (слоупы; отражают соотношение цены на СПГ к цене нефти), чем в среднем в последние годы.

Стратег «Арикапитала» Сергей Суверов также отмечает, что Европа приближается к отопительному сезону, так что, несмотря на заполненные более чем на 90% хранилища, динамика цен во многом будет зависеть от погоды, поскольку остальные факторы спроса и предложения относительно стабильны. Он подчеркивает, что холодная зима в Северном полушарии может увеличить спрос на СПГ, что непосредственно скажется на ценах в Европе.

Ольга Мордюшенко