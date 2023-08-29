Авторитет Хобота признала и полиция

Как стало известно “Ъ”, ГУ МВД по Москве обвинило вора в законе Андрея Вознесенского (Хобот) в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он стал, пожалуй, единственным обвиняемым по «воровской» ст. 210.1 УК РФ, которому суд разрешил подождать приговора под домашним арестом — 62-летний Хобот страдает серьезным офтальмологическим заболеванием и не может находиться в изоляторе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теперь Хоботу грозит до 15 лет заключения, но по состоянию здоровья он вряд ли их получит

Фото: Архив Андрея Вознесенского Теперь Хоботу грозит до 15 лет заключения, но по состоянию здоровья он вряд ли их получит

Фото: Архив Андрея Вознесенского

Андрей Вознесенский пробыл на свободе всего четыре месяца, досрочно освободившись из колонии в Удмуртии в связи с резко ухудшившимся зрением. Учитывая это обстоятельство, обвинившие его в занятии высшего положения в преступной иерархии полицейские не стали даже ходатайствовать перед Тверским райсудом Москвы о взятии вора под стражу. Представитель следствия столичного ГУ МВД сразу же запросил домашний арест для обвиняемого, судья Ольга Затомская ходатайство удовлетворила, а сам домашнеарестованный с ее решением согласился и не стал его обжаловать.

«Авторитетный» Хобот привлекался к уголовной ответственности семь раз.

Получив в 1985 году первый срок за грабеж в Ленинграде, он попадал в колонии за хранение наркотиков и вымогательство, а в последний раз оказался на зоне за попытку особо крупного мошенничества (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В апреле 2020 года четверо подручных вора получили 19 млн руб. от представителя ООО «Спецсервис плюс» из Тулы, занимающегося уборкой помещений и территорий, за решение вопроса о непривлечении заказчика к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и списание накопившейся недоимки. При этом группа мошенников, в которую входил законник, утверждала, что родственник одного из них является серьезным человеком — генералом ФСБ, который может решить любые вопросы.

Сотрудники тульского УФСБ, разрабатывавшие группу, установили, что родственников-генералов ни у кого из них нет, а человек, которого они называли в разговорах с потерпевшим, всего лишь полковник, не имеющий к афере отношения.

Поскольку помочь должнику вор не мог, переданное вознаграждение полицейские сочли хищением, и в июле 2021 года Хоботу пришлось в очередной раз отправиться в зону на шесть с половиной лет по приговору Ленинского райсуда Тулы. В апреле этого года Андрея Вознесенского отпустили на волю по состоянию здоровья, однако уже летом им заинтересовались московские полицейские.

Стоит отметить, что круг интересов Андрея Хобота весьма разнообразен и известен он не только как криминальный лидер.

Вор, по данным различных источников, прекрасно разбирается в музыке, поэзии и даже сам пишет стихи.

Свою фамилию урожденный Андрей Беляев взял после женитьбы на дочери известного советского поэта, став таким образом полным тезкой Андрея Вознесенского. Прославился «авторитет» и как владелец впечатляющей коллекции служебных документов, выписанных на его имя. При обысках у Хобота оперативники находили удостоверения подполковника российской армии, сотрудника военной контрразведки ФСБ, помощника депутата Госдумы от КПРФ и даже корреспондента газеты «Вечерняя Москва».

Свою кличку вор, по данным его друзей, получил за впечатляющих размеров нос. Интересно, что подобные прозвища — Клюв и Ствол — получили и оба брата Андрея Вознесенского, похожие на него внешне и тоже имеющие отношение к криминальной среде.

Сергей Машкин