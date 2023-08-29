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Коммерсантъ FM
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Авторитет Хобота признала и полиция

Теперь пожилому вору грозит срок за занятие высшего положения в преступной иерархии

Как стало известно “Ъ”, ГУ МВД по Москве обвинило вора в законе Андрея Вознесенского (Хобот) в занятии высшего положения в преступной иерархии. Он стал, пожалуй, единственным обвиняемым по «воровской» ст. 210.1 УК РФ, которому суд разрешил подождать приговора под домашним арестом — 62-летний Хобот страдает серьезным офтальмологическим заболеванием и не может находиться в изоляторе.

Теперь Хоботу грозит до 15 лет заключения, но по состоянию здоровья он вряд ли их получит

Теперь Хоботу грозит до 15 лет заключения, но по состоянию здоровья он вряд ли их получит

Фото: Архив Андрея Вознесенского

Теперь Хоботу грозит до 15 лет заключения, но по состоянию здоровья он вряд ли их получит

Фото: Архив Андрея Вознесенского

Андрей Вознесенский пробыл на свободе всего четыре месяца, досрочно освободившись из колонии в Удмуртии в связи с резко ухудшившимся зрением. Учитывая это обстоятельство, обвинившие его в занятии высшего положения в преступной иерархии полицейские не стали даже ходатайствовать перед Тверским райсудом Москвы о взятии вора под стражу. Представитель следствия столичного ГУ МВД сразу же запросил домашний арест для обвиняемого, судья Ольга Затомская ходатайство удовлетворила, а сам домашнеарестованный с ее решением согласился и не стал его обжаловать.

«Авторитетный» Хобот привлекался к уголовной ответственности семь раз.

Получив в 1985 году первый срок за грабеж в Ленинграде, он попадал в колонии за хранение наркотиков и вымогательство, а в последний раз оказался на зоне за попытку особо крупного мошенничества (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В апреле 2020 года четверо подручных вора получили 19 млн руб. от представителя ООО «Спецсервис плюс» из Тулы, занимающегося уборкой помещений и территорий, за решение вопроса о непривлечении заказчика к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и списание накопившейся недоимки. При этом группа мошенников, в которую входил законник, утверждала, что родственник одного из них является серьезным человеком — генералом ФСБ, который может решить любые вопросы.

Сотрудники тульского УФСБ, разрабатывавшие группу, установили, что родственников-генералов ни у кого из них нет, а человек, которого они называли в разговорах с потерпевшим, всего лишь полковник, не имеющий к афере отношения.

Поскольку помочь должнику вор не мог, переданное вознаграждение полицейские сочли хищением, и в июле 2021 года Хоботу пришлось в очередной раз отправиться в зону на шесть с половиной лет по приговору Ленинского райсуда Тулы. В апреле этого года Андрея Вознесенского отпустили на волю по состоянию здоровья, однако уже летом им заинтересовались московские полицейские.

Стоит отметить, что круг интересов Андрея Хобота весьма разнообразен и известен он не только как криминальный лидер.

Вор, по данным различных источников, прекрасно разбирается в музыке, поэзии и даже сам пишет стихи.

Свою фамилию урожденный Андрей Беляев взял после женитьбы на дочери известного советского поэта, став таким образом полным тезкой Андрея Вознесенского. Прославился «авторитет» и как владелец впечатляющей коллекции служебных документов, выписанных на его имя. При обысках у Хобота оперативники находили удостоверения подполковника российской армии, сотрудника военной контрразведки ФСБ, помощника депутата Госдумы от КПРФ и даже корреспондента газеты «Вечерняя Москва».

Свою кличку вор, по данным его друзей, получил за впечатляющих размеров нос. Интересно, что подобные прозвища — Клюв и Ствол — получили и оба брата Андрея Вознесенского, похожие на него внешне и тоже имеющие отношение к криминальной среде.

Сергей Машкин

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