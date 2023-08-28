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Коммерсантъ FM
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В школах Белгорода заклеят окна бронепленкой и расставят мешки с песком

В детских садах и школах Белгорода к 1 сентября завершится работа по оклейке окон бронированной пленкой. Об этом в ходе прямого эфира сегодня, 28 августа, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

По словам белгородского мэра, бронепленка закуплена «на все учреждения образования»: «На семи площадках она сейчас раскраивается специалистами, постепенно поступает в образовательные учреждения. На сегодня 53 учреждения пленку получили. До начала учебного процесса оклейка будет завершена». Как сообщили «РИА Новости» в мэрии, для школ и детсадов закуплено около 65 тыс. кв. м пленки.

Ранее белгородские родители жаловались в соцсетях, что вместо специалистов к оклеиванию пленкой окон привлекли их и учителей. Господин Демидов в ходе прямого эфира заметил, что это происходит «исключительно на добровольных началах»: «Но считаю совершенно нормальным, что родители подключаются, помогают, потому что все это мы с вами делаем ради наших с вами детей. Ничего такого сложного, мне кажется, нет».

Также глава города рассказал, что в учреждения образования поступают мешки с песком: «Они укладываются в тех местах, где рекомендовала региональная комиссия. У нас обследованы все школы, в том числе пути эвакуации, пути следования детей к местам безопасности. Они должны быть обеспечены безопасным проходом, именно в этих местах укладываются мешки. Песок сейчас развозится, мешки поступают, работы по укладке мешков с песком выполняются».

В июле белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявлял, что бронированная пленка появится на окнах детсадов и школ, расположенных в 20-километровой зоне от границы. В учреждениях дальше этой зоны она может быть использована, но только в случае стопроцентного решения родителей и сотрудников учреждений. Для защиты после экспериментов, проводившихся с участием сотрудников силовых структур, была выбрана пленка марки «Люксфил 200 микрон 0,2 мм», которую производят в Китае. Закупить пленку для приграничных образовательных учреждений на 100 млн руб. планировал холдинг «Металлоинвест».

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Олег Мухин, Воронеж

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