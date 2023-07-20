Окна в детсадах Белгорода не успеют закрыть защитной пленкой к полноценному открытию

Закрыть окна детсадов Белгорода защитной пленкой не успеют к 1 августа, на которое запланировано возвращение 67 учреждений к полноценной работе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, пленку поставят «только до конца августа». Сколько времени уйдет на ее монтаж, господин Гладков не уточнил, ранее он называл сроком выполнения работ 1 сентября. Глава региона добавил, что в связи с этим возобновление работы детсадов возможно только при «стопроцентном решении родителей, заведующей и сотрудников».

Ранее белгородских губернатор заявлял, что бронированная пленка появится на окнах детсадов и школ, расположенных в 20-километровой зоне от границы. Дальше этой зоны — только со стопроцентным решением родителей и сотрудников учреждений. Для защиты белгородцев после экспериментов была выбрана пленка марки «Люксфил 200 микрон 0,2 мм» которую производят в Китае. На ее закупку холдинг «Металлоинвест» планировал направить 100 млн руб.

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Алина Морозова

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