ГУП «ТЭК» включили в программу приватизации на 2024 год

ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга» внесено в программу приватизации госимущества на 2024 год, сообщили 28 августа в пресс-службе городской администрации.

Приватизировать предприятие планировалось еще в 2022 году, но из-за реконструкционных работ процесс перенесли на 2024 год. При этом по закону «О защите конкуренции» унитарные предприятия, действующие на конкурентных рынках, должны быть ликвидированы или реорганизованы до начала 2025 года.

В городской администрации отметили, что после смены статуса ГУП на АО город по-прежнему будет принимать решения по вопросам, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров, и продолжит обеспечивать контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия.

На сегодняшний день ГУП «ТЭК» обеспечивает почти половину всего рынка тепловой энергии в городе. По итогам приватизации 100% акций будут принадлежать Петербургу.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ЗакС определил порядок приватизации ГУП «ТЭК СПб».

Елизавета Горовая

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